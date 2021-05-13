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13.05.2021 19:50
Рубрика: Власть

Каникулы с возвратом

Михаил Мишустин: Программа кешбэка на детский отдых обойдется в 5 млрд рублей
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 104(8455)
На реализацию инициативы президента по возврату родителям половины стоимости детской путевки в летний лагерь правительство направит пять миллиардов рублей.
Михаил Мишустин: Речь идет о возврате половины стоимости путевки в летний лагерь на карту "Мир". Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС Михаил Мишустин: Речь идет о возврате половины стоимости путевки в летний лагерь на карту "Мир". Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС
Михаил Мишустин: Речь идет о возврате половины стоимости путевки в летний лагерь на карту "Мир". Фото: Дмитрий Астахов / Pool / ТАСС

В Послании Федеральному Собранию глава государства призвал уделять особое внимание здоровью детей. В прошлом году из-за карантинных ограничений, введенных на волне пандемии коронавируса, многие из них не смогли поехать на летний отдых к морю и в оздоровительные лагеря. "Во время этих каникул им нужно наверстать упущенное", - подчеркнул вчера премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. "Мы выделим пять миллиардов рублей на программу поддержки доступных поездок внутри страны для организации летнего детского отдыха, - сообщил он. - Речь идет о возврате половины стоимости путевки в летний лагерь на карту "Мир". Рассчитываем, что воспользоваться этой программой до конца текущего года смогут более 370 тысяч человек".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства

Ростуризму, министерству финансов и министерству просвещения поручено оперативно подготовить правила предоставления субсидий на эти цели. В правительстве рассчитывают, что мера также будет способствовать развитию внутреннего туризма и даст многим ребятам возможность отдохнуть с пользой для здоровья.

Туристической отрасли кабинет министров подготовил дополнительную прямую поддержку. Один миллиард рублей получат туроператоры, занимавшиеся возвратными авиарейсами из Турции и Танзании. Авиасообщение с этим странами было практически полностью остановлено из-за вспышки коронавируса. "Необходимо возместить потери туроператоров, которые вывозили наших граждан, отдыхавших там. Это свыше 50 тысяч человек", - заметил премьер-министр. Финансирование также получат туроператоры, которые организуют внутренние чартерные программы по России. Для компенсации половины расходов на такие перевозки по направлениям, перечень которых определит Ростуризм, будет направлено 1,2 миллиарда рублей.

На утверждение министрам представили законопроект, корректирующий процедуру банкротства, чтобы помочь предпринимателям спасти свое дело. Это в интересах не только самого должника, уверен Михаил Мишустин. "За прошлый год только пять процентов требований кредиторов были удовлетворены, а работники предприятий-банкротов за это время потеряли около полутора миллиардов рублей, и это в первую очередь зарплатные выплаты. Практика банкротств такова, что в большинстве случаев ликвидация бизнеса растягивается на годы", - подчеркнул председатель правительства.

Воспользоваться программой кешбэка на детский отдых до конца текущего года смогут более 370 тысяч человек

Поправки максимально учитывают интересы всех участников механизма банкротства. "Для этого отказываемся от таких процедур, как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление. Они себя не оправдали. Мы предлагаем применять реабилитационную и ликвидационную процедуры", - рассказал премьер. Кредитор или должник смогут обратиться в суд не только с заявлением о банкротстве, но и с просьбой о реструктуризации долгов. "Если бизнес уже невозможно спасти, то ликвидация должна проходить как можно быстрее, а проведение торгов по продаже активов должника - по четким правилам", - уверен Мишустин. Узнать о таких аукционах можно будет через новую информационную систему, которая станет работать как платформа электронной коммерции, чтобы повысить прозрачность процедуры и снизить риски со стороны недобросовестных арбитражных управляющих.
Как отправить в прошлое понятие "обманутые дольщики"

Правительство также рассмотрело доклад о реализации в 2021-2022 годах мероприятий по помощи обманутым участникам долевого строительства и завершении проблемных объектов. Системная работа ведется соответствующим фондом, который гарантирует получение жилья или возврат вложенных средств. "На финансирование фонда в трехлетнем бюджете предусмотрено более 50 миллиардов рублей, половина из них уже направлена", - напомнил глава кабмина. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась строительная отрасль, в прошлом году были восстановлены права 45 тысяч обманутых дольщиков, указал премьер. "Важно и дальше не допускать, чтобы добросовестные покупатели недвижимости оставались без крыши над головой. Ведь многие из них вкладывают в строящееся жилье практически все свои средства", - подчеркнул он.

Между тем

Кабинет министров предлагает запретить вылов китов и дельфинов. Дополнительное регулирование, заявил Михаил Мишустин, будет введено для промышленного и прибрежного рыболовства. "Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления", - подчеркнул он. После громкой истории 2018 года о "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя, где содержалось около сотни белух и косаток, власти ужесточили требования к правилам добычи этих животных, которых используют в учебных или зрелищных мероприятиях. "Теперь получить квоту на вылов можно только после рассмотрения заявки на заседании комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. В этом году таких разрешений не выдавали", - заметил премьер.

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