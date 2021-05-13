Правительство предложило запретить вылов китов и дельфинов

Кабинет министров предлагает запретить вылов китов и дельфинов. Дополнительное регулирование, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, будет введено для промышленного и прибрежного рыболовства.

"Рассчитываем, что это позволит сберечь животных от хищнического истребления", - подчеркнул он.

После громкой истории 2018 года с "китовой тюрьмой" в приморской бухте Средняя, где содержалось около сотни белух и косаток, власти ужесточили требования к правилам добычи этих животных, которых используют в учебных или зрелищных мероприятиях.

"Теперь получить квоту на вылов можно только после рассмотрения заявки на заседании комиссии правительства по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. В этом году таких разрешений не выдавали", - отметил Мишустин.