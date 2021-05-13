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13.05.2021 13:36
Рубрика: Власть

Правительство скорректирует процедуру банкротства

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство РФ скорректирует процедуру банкротства, чтобы помочь предпринимателям спасти свое дело. Это будет в интересах не только самого должника, уверен премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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"За прошлый год только 5% требований кредиторов были удовлетворены, а работники предприятий-банкротов за это время потеряли около 1,5 млрд рублей, и это в первую очередь зарплатные выплаты. Практика банкротств такова, что в большинстве случаев ликвидация бизнеса растягивается на годы", - подчеркнул глава кабмина на заседании.

Законопроект максимально учитывает интересы всех участников механизма банкротства. "Для этого отказываемся от таких процедур, как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление. Они себя не оправдали. Мы предлагаем применять реабилитационную и ликвидационную процедуры", - рассказал Мишустин. Кредитор или должник смогут обратиться в суд не только с заявлением о банкротстве, но и с просьбой о реструктуризации долгов.

"Если бизнес уже невозможно спасти, то ликвидация должна проходить как можно быстрее, а проведение торгов по продаже активов должника - по четким правилам", - уверен председатель правительства. Узнать о таких аукционах можно будет через новую информационную систему, которая станет работать как платформа электронной коммерции, чтобы повысить прозрачность процедуры и снизить риски со стороны недобросовестных арбитражных управляющих.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Финансы Долги и кредиты Правительство Председатель Правительства

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