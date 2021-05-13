Правительство выделит для помощи туроператорам более двух миллиардов рублей

Более двух миллиардов рублей правительство выделит для помощи туроператорам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Один миллиард предусмотрен компаниям, занимавшимся возвратными авиарейсами из Турции и Танзании. Авиасообщение с этим странами было практически полностью остановлено из-за вспышки коронавируса. "Необходимо возместить потери туроператоров, которые вывозили наших граждан, отдыхавших там. Это свыше 50 тысяч человек", - сказал глава кабмина в ходе заседания.

Финансирование также получат туроператоры, которые организуют внутренние чартерные программы по России. На компенсацию половины расходов на такие перевозки по направлениям, перечень которых определит Ростуризм, будет направлено 1,2 миллиарда.