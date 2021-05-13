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13.05.2021 12:27
Рубрика: Власть

Правительство выделит для помощи туроператорам более двух миллиардов рублей

Текст: Владимир Кузьмин
Более двух миллиардов рублей правительство выделит для помощи туроператорам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Getty Images
Туроператоры рассказали о порядке перелетов на курорты Египта

Один миллиард предусмотрен компаниям, занимавшимся возвратными авиарейсами из Турции и Танзании. Авиасообщение с этим странами было практически полностью остановлено из-за вспышки коронавируса. "Необходимо возместить потери туроператоров, которые вывозили наших граждан, отдыхавших там. Это свыше 50 тысяч человек", - сказал глава кабмина в ходе заседания.

Финансирование также получат туроператоры, которые организуют внутренние чартерные программы по России. На компенсацию половины расходов на такие перевозки по направлениям, перечень которых определит Ростуризм, будет направлено 1,2 миллиарда.

Власть Работа власти Экономика Туризм Правительство Председатель Правительства Развитие туризма в России

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