Иммунологи предупредили о последствиях при применении разных вакцин

Вакцины в мире появляются одна за другой, у каждой новой есть свои преимущества. Поэтому у людей закономерен вопрос: а можно ли смешивать две разные вакцины? Например, поставив первую дозу одной, а завершить вакцинацию другой? Этот же вопрос актуален для тех стран, где ощущается дефицит вакцин.

На сегодняшний день нет данных о безопасности, эффективности и реактогенности таких методов. Ученые из Британии решили восполнить этот пробел, проведя исследование с разными комбинациями вакцин на добровольцах.

Были набраны около тысячи человек, все они поделены на группы, в каждой вводили в качестве первой дозы вакцину AstraZeneca, в качестве второй - Pfizer с определенным интервалом. Участники эксперимента - средний возраст 57 лет, около половины - женщины - вели дневники, в которых описывали симптомы в течение недели.

Судя по результатам, опубликованным в журнале Lancet, участники, принимающие смешанные дозы, испытывали большую реактогенность, лихорадка была отмечена у 41 процента, у них также чаще наблюдались озноб, головные и суставные боли, усталость и слабость. В то время как в контрольной группе привитых одной вакциной, подобных жалоб было меньше.

Ученые делают вывод, что использование гетерологичных вакцин имеет определенные недостатки и ставят вопрос о целесообразности такого подхода.

Правда, никому из испытуемых не понадобилась госпитализация и не было отмечено случаев тромбоцитопении, что говорит о безопасности метода. Об эффективности применения смешанных вакцин информации пока нет.