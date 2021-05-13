Путин назвал трагедию в Казани варварским преступлением

Президент России Владимир Путин назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской школе.

- Трагедия потрясла нас всех, с Татарстаном - вся Россия, - отметил глава государства. Он заверил, что для спасения жизней пострадавших будут использованы все возможности здравоохранения.

На совещании с правительством РФ он подчеркнул, что все семьи, пострадавшие в результате ЧП в Казани, получат необходимую помощь.

Президент поручил кабмину оказать при необходимости дополнительную помощь с выплатами пострадавшим при ЧП в Казани.