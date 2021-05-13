"Считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом", - заявил он в четверг на совещании с членами правительства.

Решения здесь должны быть обоснованными и жесткими, указал президент. "Такой же жесткой, персональной должна быть ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы", - считает глава государства.

"Здесь нужен строгий порядок. Ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить, даже не приходя на осмотр, должны быть полностью исключены", - указал Владимир Путин.