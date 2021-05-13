Путин поручил усилить поддержку изучения русского языка в СНГ

Россия с партнерами по СНГ ведет большую работу по распространению русского языка, но этого явно недостаточно, считает президент РФ Владимир Путин. Он поручил министру просвещения Сергею Кравцову представить дополнительные предложения по поддержке изучения русского языка в этих государствах.

В ходе совещания с членами правительства Путин отметил, что прием студентов из стран СНГ на обучение в российские вузы - очень важная составляющая совместной работы с партнерами. "В этой связи нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах, поддержке изучения русского языка", - сказал президент и попросил Минпросвещения "представить дополнительные предложения". "Потому что то, что делается сегодня, явно недостаточно. Да, мы работаем в этом направлении, но, повторяю, можно сделать и нужно сделать гораздо больше, чем мы делаем сегодня", - указал глава государства.

По его словам, тема изучения русского языка обсуждалась недавно в ходе рабочего визита в Москву президента Таджикистана Эмомали Рахмона. По этой стране Сергею Кравцову также поручено представить предложения. "Местные власти, республиканские власти делают для этого что могут, но без нашей поддержки эффективно решать стоящие в этом направлении задачи им не представляется возможным. А мы безусловно в этом заинтересованы. Нужно поработать здесь поактивнее", - заключил Владимир Путин.