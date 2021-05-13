Вместе с Казанью

Совещание с членами правительства президент начал с минуты молчания в связи с трагедией в Казани. "Два дня назад произошла страшная беда, жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии", - сказал Путин. "Трагедия, безусловно, потрясла нас всех. В тяжелые дни вместе с жителями Казани, с Татарстаном была и остается вся Россия", - заявил он.

Сейчас самая неотложная и главная задача - борьба за спасение жизней пострадавших, среди них дети с очень тяжелыми ранениями, продолжил Путин. "Безусловно, используем все возможности нашего здравоохранения, включая ведущие федеральные клиники", - сказал он. "Наш долг - поддержать семьи тех, кто оказался жертвой этого страшного преступления", - заявил президент. Выплаты из регионального бюджета уже начались, и Путин попросил правительство оказать при необходимости дополнительную помощь. "Все учащиеся и сотрудники гимназии, где произошла беда, безусловно, испытали настоящий шок, и, конечно, особенно тяжело пережили случившееся дети. И они нуждаются в специальной реабилитации", - подчеркнул он.

Путин предложил отметить госнаградами учителей и других сотрудников гимназии. Они действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально, "спасали детей, как своих родных", сказал он. "Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный и человеческий долг", - подчеркнул президент.

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что медицинские и социальные службы осмотрели всех 714 детей, находившихся в школе. Решено выплатить из республиканского бюджета 1 млн рублей членам семей погибших, 400 тысяч - получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 200 тысяч - получившим легкий вред. На счет для пожертвований собрано более 20 млн рублей. Региональные власти поручили повысить уровень антитеррористической защищенности школ и проверить владельцев огнестрельного оружия. Минниханов также предложил усилить роль и ответственность психиатрических служб.

Президент попросил посмотреть пошире на вопросы поддержки пострадавших семей - могут быть и жилищные вопросы, и другие социальные проблемы. "Работайте с каждой семьей и доложите мне дополнительные предложения", - сказал он.

Уроки гимназии N 175

Трагедия в Казани показала проблемы в вопросе обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. Не все сделано на должном уровне, и Путин поручил правительству в самое ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций. "У нас в целом система выстроена, но многое отдано на решение местных властей и самих школ. Должен быть единый подход в целом по стране", - указал он, поручив держать эту сферу под постоянным контролем.

Для предупреждения таких преступлений нужно серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом, заявил Путин. Решения здесь должны быть обоснованными и жесткими, сказал он. "Такой же жесткой, персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы", - продолжил президент. "Здесь нужен строгий порядок. Ситуации, когда медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, должны быть полностью исключены", - потребовал он.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что сразу же госпитализировали 18 детей и троих взрослых, потом еще двоих детей. Наиболее тяжелые - пятеро детей и трое взрослых, а также мать одной пострадавшей девочки эвакуированы в клиники Москвы.

Путин спросил, сколько человек сейчас в тяжелом состоянии. Мурашко ответил: "Трое. Двое детей требуют тщательного, большого внимания, они остаются пока в крайней степени тяжести, третий перенес вмешательство хорошо, и его состояние не внушает опасений". Дети были прооперированы в Москве. "Уверен, что делается все возможное для того, чтобы спасти жизнь детей. Будем думать об этом и молиться об их выздоровлении", - сказал президент.

Оружие в надежные руки

Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что можно сделать для лучшей организации оборота оружия. Необходимо установить, что выдача гладкоствольного полуавтоматического оружия возможна только после того, как граждане прошли пятилетний срок с гладкоствольным оружием. Также надо ускорить регламентацию электронного взаимодействия по медсправкам. "Раньше мы получали ссылки, что это медицинская тайна", - заметил Золотов. И выдавать их надо в государственных клиниках, а не в частных. И еще следует совместно с минздравом осуществлять психологическое тестирование.

Еще одна мера - ужесточить требования к выдаче охотничьего билета. "Говоря военным языком - нужно проходить курс молодого бойца тем, кто получает впервые оружие", - пояснил глава Росгвардии. Одновременно надо вернуться к возрастному цензу - 21 год. В армии сейчас служат год, ребята три раза от силы выстрелят из этого оружия, и у них 10 "нянек" - поэтому не получают нужной подготовки, заметил Золотов: "А когда уже 21 год, в голове у них становится уже не мешанина".

Глава Росгвардии предложил ввести возрастной ценз в 21 год для выдачи разрешения на владение оружием

Он также заявил, что в школах не получится "поставить ни Росгвардию, ни сотрудников вневедомственной охраны - для этого нам потребуется еще несколько армий". Охраной школ должны заниматься частные охранные предприятия. По словам Золотова, средняя стоимость одного поста охраны ЧОПом составляет 134 тыс. рублей в месяц. Путин попросил представить предложения в письменном виде, чтобы подготовить поручения правительству как можно быстрее.

Юрист на связи и бесплатно

Примерно 30 млн граждан имеют право на бесплатную юридическую помощь, а пользуются - лишь 2 процента, отметил президент и спросил министра юстиции, почему. "Мало кто знает, что положено ему по закону", - объяснил Константин Чуйченко. Но появление цифровых сервисов позволяет это решить. В 2022 году будет создана государственная информсистема правовой помощи. Портал предоставит сведения о нужном законе, бесплатную консультацию или сформирует обращение при помощи конструктора документов. "Сервис сделаем максимально простым и понятным", - заверил министр. В этом году будут подключены 10 пилотных регионов.

Вторая проблема - недостаточная эффективность системы государственной бесплатной юридической помощи. Многим адвокатам такая работа не интересна, отчетность сложная. "В ряде регионов элементарно не хватает рабочих рук", - заметил Чуйченко. Нужны государственные юрбюро, которые сейчас есть только в 30 регионах.

Также следует разработать стандарты оказания бесплатной юридической помощи и кодекс этики, и еще механизмы контроля, потому что иногда навязываются платные услуги, есть даже факты мошенничества. "Необходимо на законодательном уровне преградить путь таким обманщикам", - сказал Чуйченко и предложил "знак качества", который смогут использовать только те, кто соблюдает стандарты. Это станет ориентиром для граждан. И, наконец, четвертое - у регионов не всегда достаточно финансирования. Чуйченко также заявил о необходимости создания реестра граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь, чтобы адресно информировать людей. "Так и нужно сделать", - поддержал Путин.

Экзамены - в очном режиме

Скоро начнутся выпускные экзамены у девятиклассников, и президент спросил министра просвещения Сергея Кравцова, как организована эта работа. "Год для системы образования был непростым", - сослался на пандемию министр. Но вся система образования в целом действовала в очном формате: школы если и закрывались, то вынужденно, временно и ненадолго. "Никакого перехода на дистанционное обучение не случилось", - заверил он.

Итоговая аттестация для 9-х и 11-х классов будет в очном режиме, объявил Кравцов. Он рассчитывает, что в этом году свыше 60 процентов выпускников 9-х классов будут поступать в колледжи - они становятся все более привлекательными для школьников, в них все больше современных мастерских. Выслушав доклад, Путин также попросил представить дополнительные предложения по поддержке изучения русского языка в СНГ.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал об увеличении бюджетных мест в вузах, в основном в регионах. Не менее 60 процентов выпускников школ в 2021 году будут иметь возможность поступить на такие места. Также было решено увеличить квоты на обучение иностранцев. Учебный год во всех вузах страны начнется 1 сентября. Можно будет подать до 10 заявлений в 5 разных университетов.

Рынок труда идет на поправку

Основной темой повестки стали вопросы занятости и поддержки рынка труда. Профильный министр Антон Котяков сообщил, что в марте безработица составила 5,4 процента. Это менее 4,1 млн человек. На пике в августе было 6,4 процента. Предстоит трудоустроить почти миллион человек для достижения допандемийных показателей.

"Восстановительный процесс на рынке труда идет", - заверил Котяков, отметив прирост вакансий по всем регионам. Сокращается число зарегистрированных в центрах занятости. В 17 регионах допандемические показатели по числу занятых уже достигнуты, заявил министр. В четырех - ситуация сложная, они на особом контроле. Котяков также предложил распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года.

На совещании обсуждались и другие вопросы. Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о комплексной программе по развитию сельских территорий. Она позволяет "фактически выравнять уровень жизни городского и сельского населения".

Мероприятия программы за первый год реализации охватили 6 млн человек, 16 процентов от всего сельского населения. Было создано 15 тысяч новых рабочих мест. У программы несколько направлений: сельская ипотека, развитие инфраструктуры, занятость. Абрамченко попросила выделить в этом году дополнительно 6 млрд рублей. Эффект хороший, оценил президент. "Разумеется, это будет поддержано", - заверил он.