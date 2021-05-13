Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин направил поздравление российским мусульманам с праздником Ураза-байрам. Текст опубликован на сайте Кремля.

Завершился священный месяц Рамадан. "Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию", - подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил активное участие мусульманских организаций в жизни страны и "истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями".