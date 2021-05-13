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13.05.2021 17:28
Рубрика: Власть

Путин призвал повысить роль ООН в международных делах

Текст: Кира Латухина
Президент встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в режиме видеоконференции. Владимир Путин высказался за повышение роли ООН в международных делах и подчеркнул ее уникальный характер, сообщили в пресс-службе Кремля.

Гутерреш поздравил российского лидера с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и признал особый вклад СССР в освобождение мира от нацизма. Была отмечена важность наращивания коллективных усилий по борьбе с пандемией. Путин подтвердил настрой на тесное сотрудничество с ООН и ее специализированными учреждениями по вопросам вакцинации и лечению этого особо опасного заболевания.

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Путин и Гутерреш в деталях поговорили по региональным темам. По палестино-израильскому конфликту было отмечено, что первоочередная задача - прекращение насильственных действий с обеих сторон и обеспечение безопасности гражданского населения. Участники встречи поддержали принцип двугосударственного решения на основе резолюций СБ ООН и международно-правовых норм.

Была выражена обеспокоенность в связи с ужесточением односторонних санкций в отношении властей Сирии. Путин и Гутерреш решили активизировать скоординированные усилия России и структур ООН по содействию возвращению беженцев и вынужденно перемещенных лиц, оказанию гуманитарной помощи, восстановлению экономики и социальной инфраструктуры. Среди приоритетов - продвижение межсирийского конституционного процесса.

Президент России и генсек ООН обсудили и вопросы урегулирования ситуации в Ливии и Йемене, положение дел в Афганистане, а также сферу экологии, в том числе в контексте проблемы изменения климата.

В разговоре затрагивалась подготовка к проведению в 2022 году в России Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

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