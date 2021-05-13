Путин встретится 13 мая с Антониу Гутерришем

Президент Владимир Путин сегодня, 13 мая, проведет встречу с генсеком ООН. Антониу Гуттериш находится с визитом в Москве.

Беседа пройдет в режиме видеоконференции, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Мы дадим сообщение, как это делаем в случае телефонных разговоров", - добавил он.

На вопрос о том, почему встреча будет не в личном формате, Песков пояснил, что это связано с продолжающимся режимом пандемии и рекомендациями эпидемиологов. "Режим все-таки предосторожности в данном случае никуда не делся, и этим рекомендациям нужно следовать, особенно в том случае, когда речь идет о главе государства", - заметил он.