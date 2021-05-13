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13.05.2021 15:55
Рубрика: Власть

Путин заявил о мизерном числе граждан, которые получают юрпомощь бесплатно

Текст: Татьяна Замахина
Бесплатной юридической помощью в РФ пользуются лишь 2 процента тех, кто имеет на это право. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он поддержал меры, которые помогут сделать такой вид поддержки более популярным.

"У нас примерно 30 миллионов граждан имеют право на бесплатную юридическую помощь, - обратил внимание глава государства. - А пользуются этим правом примерно только 2% тех, кто его имеет".

Он попросил главу Минюста Константина Чуйченко объяснить причины.

Докладчик отметил, что право на такую поддержку в первую очередь имеют социально незащищенные граждане - ветераны, малоимущие, дети-сироты и другие категории. В 25 регионах помощь оказывается обманутым дольщикам.

"Обращается очень мало граждан", - констатировал Чуйченко. Первая причина - низкий уровень информированности. Мало кто знает, что положено ему по закону. Чтобы это исправить, в 2022 году начнет работу единый портал бесплатной юрпомощи и правового просвещения. "Сервис сделаем максимально простым и понятным, пользоваться им сможет каждый гражданин", - сказал глава Минюста. Пилотный проект пройдет в десяти регионах.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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А еще предлагается сформировать реестры тех, кто имеет право на бесплатные консультации, чтобы адресно информировать людей.

Кроме того, элементарно не хватает рабочих рук, там, где не созданы государственные юридические бюро, назвал вторую причину Чуйченко. Они работают только в 30 процентах регионов. "Мы предлагаем создать такие бюро во всех регионах", - заявил он. Планируется также создать мобильные передвижные пункты, которые смогут выезжать в том числе на места ЧС, чтобы проконсультировать людей. "Например, сгорели дома - пропали документы", - привел пример докладчик.

Минюст также предлагает разработать стандарты оказания юрпомощи, механизмы контроля за их исполнением. Ведь нередко гражданам навязываются платные услуги, да и просто юристы не всегда работают качественно.

"Так и нужно сделать, чтобы принять решения, которые позволили бы пользоваться бесплатной юридической помощью, - поддержал президент. - Это очень важно".

Власть Право Президент Правительство Минюст

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