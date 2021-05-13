Белгородские грибники нашли арсенал времен войны

За минувшие сутки белгородские спасатели ликвидировали 44 боеприпаса времен Великой Отечественной войны, обнаруженных местными жителями.

У села Быковка гулявшие в лесу местные жители обнаружили целый военный склад: 37 боеприпасов для миномета и артиллерийский снаряд. Еще 5 мин калибра 50 мм нашли грибники у села Мелихово. Наконец, по время полевых работ у села Поляна нашли мину калибра 82 мм.

Все находки оперативно вывезли на полигон и уничтожили, сообщили в ГУ МЧС по региону. Спасатели напоминают: обнаружив взрывоопасный предмет, немедленно сообщите об этом по телефону 112, не прикасайтесь к находке сами и предупредите окружающих, установите вокруг опасной зоны ограждение из подручного материала и предупредительные знаки.