Нехватка сырья для производства пластиковых изделий и упаковки вынуждает более активно задействовать вторичные ресурсы. Переработка полимерных отходов в Центральной России развивается, но, чтобы сделать ее эффективнее, нужно перестраивать систему сбора и сортировки мусора. Мнения игроков рынка изучила "РГ".

Пошли в рост

С декабря 2020 года ситуация с базовыми полимерами - как первичными, так и вторичными - кардинально поменялась во всем мире.

- От стадии "купите за сколько можете" мы перешли к "продайте за сколько хотите". Дефицит и неконтролируемый рост цен стал наблюдаться по каждому типу сырья. Более труднодоступными стали и полимерные отходы. Причем на международных рынках положение такое же, как и в России: спрос на материалы кратно превышает предложение. И чем ближе высокий сезон, тем спрос острее, а предложение дороже, - сообщил на отраслевой конференции основатель ГК "ЭкоТехнологии" (включает Тверской завод вторичных полимеров) Константин Рзаев.

Нехватка базового полимерного сырья связана с целым комплексом факторов. Ряд крупных производителей полипропилена объявлял форс-мажоры и останавливал производство из-за аварий и погодных условий. Снижались мощности по полимеризации. Внес свою лепту контейнерный кризис, спровоцированный стремительным ростом потребности в полимерах в Китае: остальным заказчикам перестало хватать емкостей для перевозки. И конечно, сказались последствия локдаунов, которые объявлялись из-за пандемии коронавируса, пояснил директор по науке и развитию научно-производственного предприятия "Полипластик" (производитель полимерных композиционных материалов на основе термопластов) Михаил Кацевман:

- До начала апреля цены в России и в мире били рекорды каждый месяц. Например, стоимость одного только полипропилена в феврале 2021-го по отношению к середине прошлого года выросла более чем наполовину. Блок-сополимеры пропилена в марте мы закупали по цене на 36 процентов выше, чем в январе, рэндом-сополимеры - более чем на 26 процентов выше. В абсолютном выражении прибавка составляла соответственно 40 тысяч и 32 тысячи рублей за тонну. Полиамид-6 подорожал на четверть по сравнению с декабрем 2020-го. Это данные о наших закупках. Market Report проанализировал отдельно полипропилен по итогам января - февраля 2021 года: в среднем за месяц он вырос в цене на 17 процентов. Отдельные виды сырья прибавили в стоимости более чем 25-30 процентов за два месяца.

Многие переработчики отмечали, что ситуация близка к критической. В российский Союз переработчиков пластмасс поступали сообщения об остановке производств, так как цены на сырье росли каждые две-три недели и у небольших предприятий не хватало времени на адаптацию. Обычно условия контрактов не позволяют бизнесу менять цену так часто. Но иначе было не угнаться за стоимостью сырья. Чтобы не работать в убыток, производство прекращали до согласования новых условий поставки продукции. Сильно закредитованные или вложившиеся в инвестпроекты переработчики могут и вовсе закрыться, считают в Союзе.

- Удорожание сырья неизбежно приведет к росту потребительских цен - не только из-за упаковки, но и из-за обилия пластика в товарах народного потребления, - добавил Кацевман. - Например, в современном автомобиле порядка 150 килограммов пластмасс. Многие медицинские изделия производятся из пластиков...

В преддверии сезона ремонтных работ подорожать могут и полимерные трубы. На стоимость сырья приходится более 80 процентов их цены, констатировал член исполкома Ассоциации "Трубное сообщество" Дмитрий Александров:

- У нас нет внутренней конкуренции ни на стадии производства сырья, ни на стадии переработки. Отрасль монополизирована. Несколько крупных компаний работает с производителями базовых полимеров напрямую, а более сотни других - только через перекупщиков. Это усложняет все процессы. При дефиците продукции первоочередные поставки делаются тем самым монополистам. Но остальным тоже надо работать, в том числе по госзаказу.

По итогам обсуждения проблемы в Минпромторге - с участием представителей Минэнерго и ФАС, "СИБУРа", "Лукойла", "Роснефти", Союза переработчиков пластмасс и Союза производителей трубных систем - производителям базовых полимеров и крупнотоннажных пластмасс рекомендовали переходить на формульное ценообразование и использовать долгосрочные прямые контракты.

По словам Михаила Кацевмана, это действительно может помочь, так как формульная система предопределяет расчет цены сырьевой продукции в зависимости от рыночных или иных индикативов. Союз переработчиков пластмасс в ходе совещания предложил расширить использование индикатива рыночной стоимости газохимического сырья для производства пластмасс. Вырабатывается план по дальнейшему урегулированию ситуации.

Ставят на повтор

На фоне дефицита усилился тренд к использованию вторичных полимеров. Он также характерен для всего мира: пластиковые отходы стараются не сжигать и не хоронить на полигонах, а пускать в дело. Из флаконов получают сырье для дренажных труб, из канистр - для канализационных, вторичные гранулы из пленки ПВД (полиэтилен высокого давления) используют при производстве лент капельного орошения, рассказал Константин Рзаев. Конечно, все эти изделия не полностью состоят из бывших отходов. Но даже 10-20 процентов вторсырья в составе продукции позволяют снизить ее себестоимость.

- Цены на первичное сырье достигают исторического максимума, за последние полгода они выросли в среднем на 50-60 процентов. В таких условиях у многих производителей полимерных продуктов доля вторички увеличивается. С экономической точки зрения это выгодно как для производителя, так и для покупателя, - подтвердил руководитель отдела маркетинга компании "ТехполимерЭко" (производитель геосинтетических материалов) Сергей Евдокимов. - К сожалению, вторичное сырье не может обеспечить требуемого качества продукции. В Рязани мы изготавливаем крупногабаритные пластиковые контейнеры: для мусора, для хранения и транспортировки пищевых продуктов, для перевозки отходов высокого класса опасности. И берем качественные первичные полимеры, чтобы продукция подходила для эксплуатации в российском климате.

Продукция из вторсырья ожидаемо обладает более низкими физико-механическими свойствами, но тут все зависит от назначения изделия и сферы его применения, подчеркнул Михаил Кацевман. Например, для отливки автомобильного бампера такое сырье использовать нельзя: он потрескается от любого удара. А вот при производстве вешалок, кассет для рассады, некоторых видов упаковки - почему бы и нет?

"Цены на первичное сырье достигают исторического максимума, за последние полгода они выросли в среднем на 50-60 процентов"

- Наше предприятие, помимо основных материалов для литья пластмасс, производит и так называемый регранулят - это переработанная вторичка. Марки пластмасс с добавлением до 20 процентов регранулята, соответственно, дешевле, и некоторые клиенты закупают именно их. Разница в цене между первичным сырьем и регранулятом может быть очень существенной. Очевидно, что последний выгоднее использовать тем предприятиям, которые производят изделия из пластмасс без строгих требований к прочности, - резюмировал Кацевман.

Спасают от "хвостов"

Между тем рынок вторичного сырья испытал сильный удар в связи с антивирусными ограничениями. Не секрет, что множество людей, занятых в сборе и сортировке ТКО, были трудовыми мигрантами из ближнего зарубежья. Когда границы закрыли, произошел отток рабочей силы. И объемы заготовки вторсырья упали.

- У нас в стране 90 процентов сырья для регранулята добывается из мусора на перерабатывающих комплексах. А поскольку мигранты не приехали, на сортировочной линии осталось, грубо говоря, 20-30 процентов от необходимого количества рабочих. Они не успевают выхватывать из потока отходов все ценное. Упущенное сырье поступает в "хвосты" и остается на полигонах, - объяснил Константин Рзаев. - Кроме того, за вторичные полимеры конкурируют производители разной продукции. В упаковке его содержание колеблется от 20 до 60 процентов. И когда вторсырье стало расти в цене, переработчики просто стали придерживать его у себя, чтобы в апреле-мае продать регранулят подороже.

Стало быть, злободневная задача - увеличить отбор полимерных отходов, подходящих для рециклинга. На сортировочном комплексе компании "Экотехнологии", куда поступают ТКО из столицы Черноземья и нескольких соседних районов, в 2019-2020 годах удавалось спасти от захоронения около 10 процентов мусора. Увеличить эту долю надеются после того, как в Воронеже и Семилукском районе оборудуют новые площадки для раздельного сбора отходов. Власти анонсировали установку 4,5 тысячи контейнеров для стекла, бумаги и пластика в ближайшее время.

"Из общей массы полезных фракций, отобранных на заводе, полимеры составляют примерно треть. ПЭТ (бутылка пластиковая) направляется на переработку в Воронеж, ПНД (канистра, флаконы Fairy) - в Воронеж, Тверь и Владимир. Крупный пластик передаем на утилизацию в Курск и Пермь. Пленку - в Воронеж и Липецк, - рассказали в компании. - Ускорить и увеличить отбор вторсырья способно правильное использование сеток для пластика. Складывать туда необходимо виды продукции, имеющие определенную маркировку.

С 2019 года региональный оператор по обращению с ТКО установил в Воронеже более 1250 контейнеров для сбора пластика. Обслуживаются они спецтехникой по индивидуальному графику, поэтому не стоит опасаться, что вторсырье выбросят в один кузов с объедками, подчеркнули в компании. Пластик направляется на отдельную ленту мусоросортировочного завода, где его разбирают по видам. Пятую часть полимерных отходов, собранных таким образом, приходится все-таки оставлять на полигоне.

Комментарии

Константин Рзаев, президент Всероссийской ассоциации переработчиков вторичных пластмасс "РусВторПласт":

- Высокие цены и дефицит полимеров делают вторичную гранулу незаменимой. Между переработчиками развернулась конкуренция за качественное сырье, и она, как и стоимость регранулята, до сентября будет только нарастать. Сейчас важны даже мелкие поставщики - например, упаковки из супермаркетов, канистр от дезинфицирующих средств. В отрасль рециклинга приходят крупные игроки с вертикально интегрированным бизнесом. Это разумно. Иначе бывает, что линия завода рассчитана на 300 тонн в месяц, а своего сырья - 50 тонн…

Растет спрос на решения по сбору и переработке пластика. Растет интерес к вовлечению вторичного пластика в изготовление полезных изделий (в том числе через планируемые изменения в госзакупках). Растет количество переработчиков, которые предлагают не просто регранулят, а постоянную рецептуру, смесь вторичных полимеров и специальных добавок под конкретные задачи.

Михаил Кацевман, председатель совета Союза переработчиков пластмасс:

- Чтобы увеличить долю пластика, который отправляется в переработку, необходимы две вещи: организационные решения по инфраструктуре и просвещение населения. Начну со второго. Раздельный сбор мусора примерно на 25 процентов решает проблему неэкологичности использования пластика. Согласно опросам, две трети россиян готовы сортировать дома мусор, а 16 процентов уже это делают. Но здесь очень важно понимать, что пластиковые отходы - общее понятие. Не все из них можно переработать. В принципе не подлежат рециклингу упаковочные ПВХ-пленки. Изделия из полистирола идентифицируются в мусоре достаточно плохо. Биодеградирующие пластики, которые начинают повсеместно использовать для одноразовой посуды, сами разлагаются за год-два. Если они станут гранулами вторсырья, их свойства никуда не денутся. Представьте, что будет, если с примесью таких полимеров изготовить какую-нибудь важную деталь! Поэтому нужна масштабная просветительская работа по правилам сортировки пластика.

И не менее масштабная работа нужна для организации условий его грамотной переработки: законодательные изменения, обеспечение инфраструктурой, чтобы ту же ПЭТ-бутылку можно было сдать на каждом шагу. Специальные емкости или автоматы должны быть в каждом магазине, а контейнеры для пластика - в каждом дворе. Известно, что половина россиян готова собирать пластик отдельно, если соответствующие баки будут рядом с домом. Но таких дворов пока немного. И даже если спецконтейнеры есть, как из них забирают пластик? Приезжает одна машина и загружает мусор из всех баков, вперемешку. Куда она его повезет? Скорее всего, на полигон. Какой тогда смысл собирать ПЭТ-бутылки отдельно? Одноразовый пластик надо грузить в отдельную машину.

Необходимо также развивать экономику замкнутого цикла, безотходное производство. Оговорюсь, что наше предприятие пока к этому на сто процентов не пришло. Но мы и в отвал ничего не вывозим, и частично берем на переработку вторсырье от клиентов.