Хозяева 60% арендных квартир в Москве получили их в наследство

Около 60 процентов сдаваемых в Москве в аренду квартир достались их владельцам в наследство или по договору дарения, другими словами, это те самые "бабушкины" квартиры, которые помогают хозяевам иметь постоянный дополнительный доход. Еще 29 процентов съемного жилья было куплено про запас, например, для подрастающих детей. К таким выводам пришли в компании "Инком-Недвижимость", изучив рынок аренды.

Интересно, что на так называемые инвестиционные квартиры приходится всего 5 процентов съемного жилья - это те случаи, когда квадратные метры целенаправленно покупаются под сдачу, чтобы на этом зарабатывать.

По словам директора департамента аренды квартир компании Оксаны Поляковой, в последние 2-3 года таких инвесторов стало в полтора раза больше - сказалось снижение депозитных ставок, которые побудили людей искать новые источники дохода. Впрочем, вариант со сдачей внаем тоже не самый выгодный. "По нашим подсчетам, в сегодняшних реалиях понадобится не менее 19,5 лет аренды квартиры для ее полной окупаемости. А доходность сдачи ее внаем составляет 4,4 процента годовых", - говорит Полякова.

Есть и еще одна довольно обширная категория арендодателей в столице - их доля около 6 процентов, даже больше инвесторов. Это люди, который сдают свою собственную квартиру, а сами в это время арендуют жилье подешевле или вовсе живут у родственников. Выгода может быть существенная - приличную "двушку" в Москве возле метро вполне можно сдавать за 50 тысяч рублей, а в Подмосковье снимать такую же за 30 тысяч.

А как же те мифические москвичи, что сдают сразу несколько квартир и живут только за счет этих доходов? Такие тоже есть, причем на них приходится примерно десятая часть от общего числа рантье. Сдают они нередко как квартиры, полученные в наследство, так и купленные в качестве инвестиций. Большинству владельцев сразу нескольких съемных квартир за 50, однако от обычной работы они чаще всего не отказываются и совмещают ее с заботами по сдаче жилья. "С одной стороны, эти арендодатели более придирчиво относятся к выбору жильцов, с другой, при возникновении сложных ситуаций они предъявляют не эмоциональные претензии, а проверенные опытом требования", - объясняет характер таких людей Полякова.

Исследование коснулось только съемного жилья эконом и комфорт-класса - на рынке премиальной аренды картина другая, но и сам этот рынок невелик. Что касается цен, то в среднем за аренду "однушки" в столице придется платить 30-35 тысяч рублей, "двушка" обойдется примерно в 45 тысяч, а цена трехкомнатной квартиры в районе 55-60 тысяч. В центре города цены на порядок выше, также имеет значение состояние жилья - за дорогой ремонт и мебель нужно доплачивать и немало.