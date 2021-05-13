Имя белой медведице в Московском зоопарке выберут в соцсетях

В социальных сетях выберут имя белой медведице, которая прибыла в Московский зоопарк 21 апреля. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

Варианта для имени два: Хатанга и Рада. Хатанга - по названию села, ближайшего крупного населенного пункта, рядом с которым был найден медвежонок. Имя Рада (сокращенно от Радуга) предложили ухаживающие за мишкой киперы и зоологи. Подписчики могут выбрать в социальных сетях из двух предложенных имен или предложить свое. Победит самый популярный вариант.

Результаты зоопарк планирует объявить 20 мая.

Животное прибилось к золотодобытчикам. Зверь не умел охотиться и полагался в добыче пропитания на людей. В зоопарк медведицу поместили для реабилитации и решения ее дальнейшей судьбы.