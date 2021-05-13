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Рубрика: Экономика

Еду вместе с крышей

Как отправиться в отпуск, не выходя из дома
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 104(8455)
В России резко вырос спрос на автодома. Как сообщили "РГ" в пресс-службе "Авито. Авто", по итогам прошедшего месяца спрос на кемперы вырос на 48 процентов. Причем наиболее активно такими авто для путешествий интересуются жители столицы: на долю Москвы приходится 14 процентов от общефедерального спроса.
В таком жилом модуле есть все необходимое для длительного комфортного проживания. Фото: Getty Images В таком жилом модуле есть все необходимое для длительного комфортного проживания. Фото: Getty Images
В таком жилом модуле есть все необходимое для длительного комфортного проживания. Фото: Getty Images

Народ стал активно интересоваться автодомами в 2020 году, когда началась пандемия и были закрыты границы, отмечают в "Авито. Авто". Но даже сейчас, когда вариантов для поездок стало больше, спрос и предложение все равно растут. В данный момент только на "Авито" размещено без малого 400 объявлений о продаже автодомов, десятки предложений публикуют другие онлайн-сервисы объявлений. Средняя цена подержанного кемпера составляет 279 тыс. рублей. Но разброс цен весьма широкий и зависит от класса кемпера. Самые дорогие и фешенебельные автодома продаются в Барнауле - средняя цена автодома с пробегом там составила 1,2 млн рублей. В Москве для покупки автодома нужно иметь в среднем 760 тыс., а в Санкт-Петербурге почти 770 тыс. В то же время стоимость нового автодома доходит до 7-8 млн: такие машины укомплектованы душем, несколькими спальными местами и даже мини-кухней.

Поскольку новый автодом весьма дорог, многие предпочитают брать его в аренду. Например, в Москве спрос настолько ажиотажный, что в некоторых компаниях просят бронировать машину за два месяца до даты поездки. Прокатные кемперы в столице нарасхват, хотя средняя цена одного дня в автодоме составляет 20 тыс. рублей. Причем летом минимальный срок аренды - 10 дней.

Прокатные кемперы в столице нарасхват, хотя средняя цена одного дня в автодоме составляет 20 тыс. рублей

Арендный автодом оборудован всем необходимым для временного проживания. Как отмечают в компании "Яхта на колесах", в жилом модуле есть мягкая мебель с местами для сидения, газовая плита, холодильник, раковина, полки и выдвижные ящики для продуктов. В санузле - умывальник, душ и биотуалет. Электричество обеспечивает отдельный аккумулятор. А вот кондиционер работает от внешней розетки 220 Вольт.

Самые популярные направления для путешествий в автодомах - Крым, Краснодарский край, Ленинградская и Тверская области, Карелия, а также города, входящие в состав Золотого кольца. В фирмах это знают абсолютно точно, поскольку маршруты обязательно согласовываются. По дороге на юг, как рассказывают путешественники на форумах, нередко заезжают в Ростовскую область, чтобы провести хоть пару дней на берегу Дона.

Фото: Сергей Михеев
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Хотя теоретически на автодоме можно останавливаться везде, где это не запрещено ПДД, довольно часто нужно пользоваться оборудованными кемпингами. По данным сервисов для путешествий, в России насчитывается 2226 средств размещения для туристов на автодомах. Особенно популярны кемпинги на Черном и Азовском морях, а также на Селигере. Средняя стоимость стоянки в кемпинге может составлять около 4 тыс. в сутки с учетом полного перечня услуг. В частности, Wi-Fi, слива воды, подключения к электричеству, аренды спортинвентаря и собственно оплаты охраняемой парковки. Таким образом, 10-дневное путешествие на арендном автодоме по России может обойтись с учетом сопутствующих расходов в 300-350 тыс. рублей. Однако важно, что кемперы высокого класса рассчитаны на компанию или большую семью из семи человек. В случае полной загрузки автодома такое турне оправдывается не только по впечатлениям, но и по расходам.

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