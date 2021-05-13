Как отправиться в отпуск, не выходя из дома

В России резко вырос спрос на автодома. Как сообщили "РГ" в пресс-службе "Авито. Авто", по итогам прошедшего месяца спрос на кемперы вырос на 48 процентов. Причем наиболее активно такими авто для путешествий интересуются жители столицы: на долю Москвы приходится 14 процентов от общефедерального спроса.

Народ стал активно интересоваться автодомами в 2020 году, когда началась пандемия и были закрыты границы, отмечают в "Авито. Авто". Но даже сейчас, когда вариантов для поездок стало больше, спрос и предложение все равно растут. В данный момент только на "Авито" размещено без малого 400 объявлений о продаже автодомов, десятки предложений публикуют другие онлайн-сервисы объявлений. Средняя цена подержанного кемпера составляет 279 тыс. рублей. Но разброс цен весьма широкий и зависит от класса кемпера. Самые дорогие и фешенебельные автодома продаются в Барнауле - средняя цена автодома с пробегом там составила 1,2 млн рублей. В Москве для покупки автодома нужно иметь в среднем 760 тыс., а в Санкт-Петербурге почти 770 тыс. В то же время стоимость нового автодома доходит до 7-8 млн: такие машины укомплектованы душем, несколькими спальными местами и даже мини-кухней.

Поскольку новый автодом весьма дорог, многие предпочитают брать его в аренду. Например, в Москве спрос настолько ажиотажный, что в некоторых компаниях просят бронировать машину за два месяца до даты поездки. Прокатные кемперы в столице нарасхват, хотя средняя цена одного дня в автодоме составляет 20 тыс. рублей. Причем летом минимальный срок аренды - 10 дней.

Прокатные кемперы в столице нарасхват, хотя средняя цена одного дня в автодоме составляет 20 тыс. рублей

Арендный автодом оборудован всем необходимым для временного проживания. Как отмечают в компании "Яхта на колесах", в жилом модуле есть мягкая мебель с местами для сидения, газовая плита, холодильник, раковина, полки и выдвижные ящики для продуктов. В санузле - умывальник, душ и биотуалет. Электричество обеспечивает отдельный аккумулятор. А вот кондиционер работает от внешней розетки 220 Вольт.

Самые популярные направления для путешествий в автодомах - Крым, Краснодарский край, Ленинградская и Тверская области, Карелия, а также города, входящие в состав Золотого кольца. В фирмах это знают абсолютно точно, поскольку маршруты обязательно согласовываются. По дороге на юг, как рассказывают путешественники на форумах, нередко заезжают в Ростовскую область, чтобы провести хоть пару дней на берегу Дона.

Хотя теоретически на автодоме можно останавливаться везде, где это не запрещено ПДД, довольно часто нужно пользоваться оборудованными кемпингами. По данным сервисов для путешествий, в России насчитывается 2226 средств размещения для туристов на автодомах. Особенно популярны кемпинги на Черном и Азовском морях, а также на Селигере. Средняя стоимость стоянки в кемпинге может составлять около 4 тыс. в сутки с учетом полного перечня услуг. В частности, Wi-Fi, слива воды, подключения к электричеству, аренды спортинвентаря и собственно оплаты охраняемой парковки. Таким образом, 10-дневное путешествие на арендном автодоме по России может обойтись с учетом сопутствующих расходов в 300-350 тыс. рублей. Однако важно, что кемперы высокого класса рассчитаны на компанию или большую семью из семи человек. В случае полной загрузки автодома такое турне оправдывается не только по впечатлениям, но и по расходам.