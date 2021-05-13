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13.05.2021 18:38

Калуге родился 1371-й ребенок

Родившаяся 6 мая в семье Михеевых дочка Вероника стала 1371-м ребенком, появившимся на свет в Калуге в 2021 году.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В этом году Калуга отмечает свой 650-летний юбилей, датой основания нашего города считается 1371 год.

Фото: Калужская городская дума
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13 мая на торжественной регистрации родителей поздравили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов, заместитель городского головы Ирина Агеева, начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова и начальник управления ЗАГС Майя Паненкова.

"Поздравляю вас с рождением дочери! 2021 год для Калуги особенный, юбилейный. Символично, что ваша дочка стала 1371-м ребенком, родившимся в год 650-летнего юбилея нашего города, именно 1371-й год считается датой основания Калуги. От всей души желаю успехов вашей замечательной семье, здоровья, благополучия, любви и семейного тепла. Пусть дети всегда радуют вас!", - обратился к молодым родителям Юрий Моисеев.

Юрий Моисеев также зачитал поздравление от губернатора Калужской области Владислава Шапши и вручил семье Михеевых подарки: набор столовых приборов, развивающий конструктор и игрушки. Свидетельство о рождении вручил городской голова Дмитрий Денисов.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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