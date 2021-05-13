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13.05.2021 09:03
Рубрика: Общество

Найти сведения о предках можно в ревизских сказках в онлайн-сервисе "Моя семья"

Текст: Любовь Проценко
Онлайн-сервис "Моя семья" пополнился ревизскими сказками, которые были аналогами современных переписей населения. По ним можно узнать полный состав семьи и возраст ее членов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В онлайн-сервисе "Моя семья" Главархива Москвы теперь доступны не только метрические книги, но и ревизские сказки, которые представляют собой своеобразные переписи населения за 1795-1858 года. Сейчас размещено более 420 тысяч страниц ревизских сказок купцов, мещан, крестьян и ремесленников. Кроме того, были добавлены новые метрические книги - почти 220 тысяч страниц. Из метрических книг можно узнать сведения о рождении, браке и смерти своих предков.

Фото: РИА Новости
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"Интерес к изучению истории своей семьи в столице не просто есть, он стремительно растет. Горожане хотят знать, кем были их предки, а наша задача дать им для этого поиска необходимую информацию. Именно с этой целью в конце прошлого года мы открыли онлайн-сервис "Моя семья", где выложили метрические книги более 1 400 храмов Москвы и Московской губернии. С момента создания сервиса им воспользовались более 1,2 миллиона человек, они просмотрели почти 4,5 миллиона страниц. Сейчас же мы открываем доступ к 420 тысячам страниц ревизских сказок, аналогу современных переписей населения, которые раньше, как и метрические книги, можно было посмотреть только в читальном зале", - рассказала вице-мэр.

Ревизские сказки обладают большой ценностью для генеалогического поиска. В среднем ревизии проводились раз в десять лет и реже. С 1795 до 1858 года были проведены шесть ревизий. Особенностью ревизских сказок было то, что туда заносились только представители податных сословий, то есть крестьяне, мещане, купцы, цеховые, поскольку эти документы составляли для последующего обложения налогами. Особые ревизские сказки были для духовного сословия. А вот дворяне туда не включались вообще. Зато если семья была занесена в ревизские сказки, можно узнать полный состав и возраст ее членов.

Онлайн-сервис "Моя семья" был открыт перед новогодними праздниками. Здесь собраны метрические книги более 1400 храмов Москвы и Московской губернии. По этим книгам можно узнать о рождении, браке и смерти своих предков с 1772 до 1917 года. Раньше они были доступны только в читальном зале. К сожалению, не все метрические книги поступили на хранение в архив. Но основной массив таких документов сохранился. Сейчас в онлайн-сервис были добавлены книги Замоскворецкого, Ивановского, Китайского, Никитского, Пречистенского сороков Москвы, Бронницкого, Богородского и Можайского уезда Московской губернии.

Для того, чтобы найти сведения о своих предках в онлайн-сервисе "Моя семья", можно воспользоваться инструкцией на сайте архива. Также запросить сведения о своих родственниках можно, написав на электронную почту Главархива Москвы. Ознакомиться с правилами подачи и расценками можно здесь.

Получить доступ к оригиналам метрических книг можно в читальных залах Главархива Москвы по адресам: Профсоюзная улица, дом 80. Все читальные залы открыты по понедельникам с 09:30 до 16:30, по вторникам и четвергам - с 12:00 до 20:00, по пятницам - с 09:30 до 15:00. Специалисты Главархива помогут решить все возникающие вопросы. В читальном зале соблюдены все санитарные требования: столы стоят на большом расстоянии друг от друга, в зале регулярно проводится дезинфекция. Посетителям необходимо иметь при себе маску и перчатки.

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