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13.05.2021 10:16
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина рассказала о скором открытии экскурсионного сезона на ВДНХ

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

С 15 мая на главной выставке страны начинается экскурсионный сезон, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина на портале mos.ru.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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"Экскурсионные программы ВДНХ пользуются большой популярностью, особенно в теплое время. Вся территория комплекса - это уникальный архитектурно-парковый ансамбль. Он объединяет исторические павильоны, фонтаны, скульптурные композиции, цветники и сады, современные музейные и образовательные пространства", - рассказала она.

Новый тур "ВДНХ цветущая" посвящен ландшафтному оформлению выставки. Посетители пройдут по Центральной аллее, где восстановлены цветочные композиции 1950-х годов. Гид расскажет, где высажены лаванда, роза, мальва, вербена, тюльпаны и пионы, а также посоветует, когда стоит любоваться цветением каждого из этих растений. В Мичуринском саду гостям покажут, как специалисты ухаживают за фруктовыми деревьями, а в павильоне "Цветоводство" их познакомят с редкими растениями, которые можно встретить в разных регионах России.

Во время квеста "Отгадай ВДНХ" группе предстоит определить легендарные павильоны, фонтаны и скульптуры по фотографиям их фрагментов и элементов декора. Две команды получат листы с заданиями и снимками. Гулять по территории и искать нужный объект предстоит самостоятельно. После того, как участники найдут ответы на вопросы, им нужно будет вернуться к павильону № 1 "Центральный" и встретиться с ведущим игры. Тем, кто угадал все павильоны и памятники верно, подарят билеты в музеи ВДНХ.

Экскурсия "ВДНХ цветущая" и квест "Отгадай ВДНХ" будут проходить с 15 мая по свободному расписанию в зависимости от количества заявок. Участие платное, нужна предварительная регистрация. Записаться на ближайшую прогулку можно по телефонам экскурсионного бюро: +7 (495) 544-34-96 и +7 (495) 544-34-73, а также по электронной почте tour@vdnh.ru. В одной экскурсионной группе или команде игроков может быть от 4 до 35 человек.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Помимо этого, возобновляются экскурсии на электрокарах. Место сбора - около арки главного входа. Гид расскажет о создании сельскохозяйственной выставки и ее торжественном открытии в 1939 году. Горожанам объяснят, что символизируют арка главного входа ВДНХ и павильон "Центральный". Участники посетят живописный ландшафтный парк, фонтан "Золотой колос" и каскад Каменских прудов, проедут по "Парку ремесел" и образовательному комплексу "Техноград".

Прокатиться по территории на электрокарах можно в 18:00 по будням и в 12:00, 15:00 и 18:00 по выходным дням. В каждой машине предусмотрено шесть мест для экскурсантов.

Кроме того, на ВДНХ традиционно организуют всесезонные экскурсии. Например, можно отправиться в обзорный тур, который охватывает историческую часть выставки: Центральную аллею, фонтаны "Каменный цветок" и "Дружба народов". Прогулка "Путешествие во времени. ВДНХ. Сквозь годы и эпохи" посвящена созданию главной выставки страны. На ней можно узнать о том, что там было в 1950-е и 1960-е годы, почему на павильоны влиял научно-технический прогресс и как ВДНХ развивается в наши дни. О строительстве и экспозициях павильонов республик расскажут на экскурсии "Национальный колорит ВДНХ".

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