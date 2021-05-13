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13.05.2021 12:00
Рубрика: Общество

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Текст: Елена Шаройкина (Председатель комиссии Общественной палаты России по экологии и охране окружающей среды)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 103(8454)
Проблема переработки пластика еще далека от решения. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), только 14-18 процентов полимерных отходов подвергается вторичной переработке, 24 процента сжигается. А на свалках и в окружающей среде оказывается от 58 до 62 процентов пластиковых отходов. Именно эта статистика наглядно демонстрирует относительный дефицит полимерного сырья для вторичной переработки.

Существует целый ряд актуальных как для мира в целом, так и для России в частности факторов, которые обуславливают столь низкую долю вторичной переработки полимеров.

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Прежде всего, рециклингу подлежат не все виды пластика. Например, практически нигде не перерабатывают полистирол или вспененный пластик, из которого производят одноразовую посуду, лотки, стаканчики для йогуртов. Эти изделия нельзя использовать повторно, они очень токсичны при горении. На мой взгляд, такие материалы нужно в принципе исключить из производства и потребления и запретить повсеместно. И сегодня подобные инициативы все чаще звучат в международной повестке. В то же время если мы принимаем волевое решение и отказываемся от неперерабатываемых видов пластика, то необходимо понимать, чем мы их можем заменить, какие альтернативы будут оптимальными. В ближайшее время на площадке Общественной палаты РФ эксперты комиссии по экологии и охране окружающей среды намерены обсудить эту тему и выработать рациональные предложения.

Многие виды пластика подлежат вторичной переработке, эти технологии доступны в нашей стране, соответствующие предприятия существуют. Но предложение на сырьевом рынке пока ограничено - в силу того что пластик, отобранный при сортировке смешанных отходов, либо сильно загрязнен (переработчики называют его полигонным и отказываются брать), либо имеет не очень практичную конструкцию, комплектацию и размеры. Грязный пластик требует дополнительных затрат на предварительную мойку, что достаточно весомо увеличивает себестоимость гранул вторичных полимеров.

Грязный пластик требует дополнительных затрат на предварительную мойку

Для того чтобы увеличивать объемы переработки, сокращать долю захоронения пластиковых отходов на свалках и защищать природу, необходим комплексный подход. Большое значение имеет система раздельного сбора как таковая, и в особенности - формат ее организации. Если мы выбираем двухпоточную организацию сбора отходов, когда в контейнер для вторсырья попадает и пластик, и бумага, и стекло, то нужно активно развивать сортировочные станции.

К сожалению, в России ничтожно малое число регионов располагает необходимыми мощностями по сортировке отходов, поэтому пока эта система низкоэффективна. Зачастую контейнеры для раздельного сбора закуплены, но используются лишь формально, для видимости, потому что не прошедшее сортировку сырье не подлежит переработке и вывозится на полигоны. Напомню, что после отделения от бумаги и стекла пластик должен пройти еще и дополнительную сортировку.

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Таким образом, важно интенсивно наращивать действенную инфраструктуру для правильной сортировки отходов по всей стране. А рост числа предприятий по переработке тех или иных видов пластика не заставит себя ждать, поскольку он напрямую зависит от эффективной организации получения больших объемов качественного вторичного сырья.

Однако важно осознавать, что во многих субъектах РФ в принципе не хватает контейнеров для раздельного сбора, а сроки их поставки срываются из-за проволочек в финансировании. Недавно вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды решить эту проблему в кратчайшие сроки. Уверена, что внимание к проблеме со стороны руководителя такого уровня даст дополнительный импульс к реализации реформы по обращению с отходами в стране.

Следующий важный аспект в вопросе переработки полимеров - управление составом образуемых пластиковых отходов. Здесь важно провести подробный морфологический анализ, чтобы понять, какие из видов пластика собираются и перерабатываются в нашей стране легко, какие - сложнее и какова доля сырья, которое вторичному использованию у нас не подлежит вообще.

Большинство компаний даже не задумываются, как будет перерабатываться упаковка их продукции

Исходя из этих данных, имеет смысл провести консолидированную работу с производителями продукции, которая упаковывается в пластик, и выработать единые стандарты при выборе полимерных материалов - с акцентом на те, которые проще всего извлекать из общей массы вторсырья. Нужно сделать так, чтобы они были легко узнаваемы при сортировке для дальнейшей переработки. Ведь большинство компаний сегодня даже не задумываются, как именно будет перерабатываться упаковка их продукции. Они ограничиваются уплатой обязательного утилизационного сбора в рамках механизма расширенной ответственности производителей.

И конечно же, нельзя забывать о разъяснительной работе с населением. Граждане должны понимать, почему важно запускать пластиковый мусор во вторичный оборот, как устроена переработка, какие виды полимеров ей подлежат, как правильно сортировать этот вид отходов. Обязательно нужно рассказывать об альтернативах пластику. Участвовать в этом процессе должны все - от средств массовой информации и розничных сетей до образовательных и досуговых учреждений.

Согласовав усилия государства, бизнеса и общества в этом комплексе мер, мы сможем не только увеличить долю перерабатываемого пластика, но и сократить объем образования полимерных отходов.

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