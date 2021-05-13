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13.05.2021 18:30
Рубрика: Общество

Общецерковный съезд по социальному служению открылся в Москве

Текст: Владимир Емельяненко
В Храме Христа Спасителя в Москве открылся X Общецерковный съезд по социальному служению. На него приехали 1500 делегатов - волонтеров, представителей НКО, общественных деятелей, сестер милосердия - со всей страны.

- Тридцать лет свободы для Церкви стали временем расцвета социального служения, - сказал, открывая съезд, председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон. - Все больше людей приходят к нам с желанием помогать другим. Из их стремления выросла разветвленная система милосердия - приюты для бездомных, паллиативная помощь, уход за больными, организация домов сопровождаемого проживания для инвалидов, создание механизмов распределенной опеки.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Все эти шаги по поддержке и помощи обездоленным и больным сделали Русскую православную церковь крупнейшим благотворителем с самой разветвленной среди НКО структурой социальных учреждений. Заметная их часть находится уже за пределами страны. Об этом в обращении к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Один из главных его посылов - глава РПЦ обратился к женщинам, которые по разным причинам не хотят рожать, все же не делать аборты, а отдать детей в Русскую православную церковь.

Патриарх сказал о том, что "ответственно заявляю - в Церкви помогут воспитать и поднять на ноги ребенка, а также не будут препятствовать его встречам с матерью". "Наоборот, - заметил глава РПЦ, - мы будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред Богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству".

Предстоятель Русской православной церкви вместе с тем подчеркнул, что государство должно приложить усилия для решения проблемы абортов - "этого критически важного для сбережения народа вопроса".

На съезде особо отметили то, что в 2021 году исполняется 30 лет благотворительности как явлению в современной России. За эти годы к теме милосердия изменилось отношение бизнеса, власти, СМИ. Благотворительность становится популярной. Даже самые тяжелые направления - хосписы, помощь людям с ментальными нарушениями, бездомным - теперь на виду.

По данным ВЦИОМ, 67 процентов россиян готовы помогать. Лидируют в этой готовности молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. 84 процента из них хотят или занимаются благотворительностью.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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На X Общецерковном съезде по социальному служению решаются вопросы демографии и профилактики абортов, развитие паллиативной помощи и сестринского ухода за тяжелобольными людьми, организация домов сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью, создание механизмов распределенной опеки, расширение программ по созданию богаделен и приютов для бездомных. Отдельная забота - продовольственная и вещевая помощь самым бедным.

"В центре благотворительности - человек, - заявил на открытии съезда патриарх Кирилл. - Как поставить во главу угла интересы нуждающегося человека - наша цель".

Справка "РГ"

В Русской православной церкви создано более 4500 благотворительных проектов. Среди них свыше 350 сестричеств милосердия, 77 приютов для беременных и матерей с детьми, 218 центров гуманитарной помощи, более 60 богаделен (приюты ухода за одинокими пожилыми), более 400 проектов помощи людям с инвалидностью, более 200 центров помощи наркозависимым, более 90 приютов для бездомных.

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