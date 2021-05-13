Пятерых лисят нашли в детском саду на юге Москвы

На юге Москвы в одном из детских садов нашли лису с лисятами. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По данным пресс-службы, обнаружили лису, когда она бегала по территории детского сада, ее отловили сачком. Затем при внимательном обследовании территории были найдены пятеро лисят. Их спасали с помощью гидравлического инструмента: вскрыли пол и подняли настил веранды. Спасенных животных передали столичному департаменту природопользования и охраны окружающей среды. В ближайшее время животных выпустят в естественную среду обитания.

"Лисы часто селятся на территории города или в частных домах. Чтобы такого не происходило, нужно регулярно вывозить мусор с участка, особенно пищевой. А лазы в подвалы лучше перекрыть сеткой", - советуют специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды.