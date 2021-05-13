Платформу Москва-Сортировочная Киевского направления переименуют

Остановку Москва-Сортировочная, расположенную на Киевском направлении Московской железной дороги, с 21 мая переименуют в Поклонную. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Как отмечают в пресс-службе, переименование связано с тем, что новое название лучше сочетается с прилегающей территорией. Ведь рядом с платформами находятся улица Поклонная, Мемориал Победы на Поклонной горе и станция метро "Парк Победы". Ассоциация нового названия платформы с этими объектами позволит лучше ориентироваться при выстраивании маршрута.

Пассажиров попросили быть внимательнее при планировании поездок. Новое название отображается в актуальном расписании на сайте и в мобильном приложении ЦППК, а также на бланках проездных документов.