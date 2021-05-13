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13.05.2021 23:40
Рубрика: Власть

Их дело

Почему не хотят брать на работу подростков
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 104(8455)
Представители бизнес-сообщества Москвы предлагают смягчить трудовое законодательство для несовершеннолетних детей, желающих подработать. Разговор на эту тему шел в четверг на заседании "круглого стола", сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

Она рассказала, что в Москве три тысячи школьников, у которых есть готовые проекты. Однако ребята понимают, что прежде чем запускать собственный стартап, им нужно пойти поработать или пройти стажировку. Но готов ли бизнес брать на работу несовершеннолетних? Исходя из практики, особого энтузиазма его представители не проявляют. Почему? Трудовое законодательство в стране, считает Татьяна Минеева, в отношении подростков жестко регламентировано, его надо бы смягчить. Например, предприниматели полагают, что несовершеннолетние вполне могут работать в выходные, праздничные дни или ночное время. Правда, если они сами этого хотят. Минеева добавила, что ее общественные приемные готовы консультировать предпринимателей, чтобы те могли правильно и законно трудоустроить несовершеннолетнего. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская считает, что государству нужно подумать о налоговых преференциях работодателям, которые готовы брать к себе школьников. Но в этом вопросе не должно быть перекосов, отмечает она.

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"Главное, не уйти в эксплуатацию детей. Все их права должны быть соблюдены. Пока ребенку не исполнилось 18 лет, его защищает родитель или законный представитель. Если он против, то ребенок работать не будет. Это сложность, но оправданная, - говорит Ольга Ярославская. - В то же время мы понимаем, что трудовое законодательство избыточно. Любое нарушение - уголовно наказуемое, поэтому проще просто не брать".

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