Почему отечественные цветоводы уступают рынок импортным поставщикам

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам обратился к Министерству сельского хозяйства РФ с рекомендацией разработать программу развития отрасли, определив в ней перечень мер государственной поддержки отечественных производителей цветочной продукции и условия ее предоставления. В частности, речь идет о льготном краткосрочном кредитовании. Предполагается, что меры поддержки цветочного бизнеса будут включены в расходы бюджета на 2022 год.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на неравные условия, в которых оказались отечественные и иностранные компании. "С января прошлого года отечественные производители цветов платят не 10, а 20 процентов НДС - в отличие от зарубежных поставщиков, которые работают в России на льготных условиях", - заявила председатель Совфеда, добавив, что стоит вернуться к вопросу снижения НДС либо другим мерам реальной поддержки для отечественных цветоводов.

С инициативой разработать целевые программы поддержки российских производителей цветов выступал и председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Соответствующее предложение он направил в Минпромторг РФ в начале марта. По его словам, Россия, "располагающая колоссальным природным потенциалом цветоводства, импортирует ежегодно до 80 процентов цветов". По его мнению, отечественные цветоводы готовы уже в ближайшее время сократить объем импорта как минимум вдвое "при сохранении качества продукции, гарантии биологической безопасности и значительном снижении стоимости за единицу флористического продукта" для покупателей.

Как Белоруссия обогнала Нидерланды

- Перспективы развития цветоводства в нашей стране есть. Мы пережили нелегкие времена в связи с недобросовестной конкуренцией, непрозрачной растаможкой продукции, завозимой из Белоруссии. Рынок стал более прозрачным, конкуренция - более добросовестной, - поделился с "РГ" руководитель крупного питомника по выращиванию роз в Тульской области "Чеховские сады" Андрей Лепехин.

По данным Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ), всего на территории России из 1,5 миллиарда продаж свежесрезанных цветов 250-300 миллионов производят отечественные компании. При этом в 2019 году 1,07 миллиарда цветов поступило из Белоруссии, около 70-100 миллионов - из Казахстана. До недавнего времени практически все импортные цветы растаможивались на территории Республики Беларусь, где действуют около 200 фирм, имеющих ряд льгот и освобожденных от уплаты ввозного НДС: его должны платить в России. "Основными покупателями цветочной продукции на территории РФ являются ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения, не являются плательщиками НДС. Они едут в Республику Беларусь закупать свежесрезанную розу и пользуются услугами этих компаний. В сложившейся ситуации НДС - 20 процентов платят только отечественные производители", - говорится в письме НАЦ главе Федеральной таможенной службе с просьбой принять меры по борьбе с серым импортом из Белоруссии.

За последние пять лет белорусский экспорт цветочной продукции в Россию вырос в 100 раз. И это отнюдь не местные розы. Письмо в контролирующий орган было направлено в ноябре прошлого года. Меры были приняты, и в конце марта НАЦ констатировал: сегодня все импортные цветы растаможиваются на территории России.

По данным ФТС, в Россию с 15 февраля по 3 марта 2021 года ввезли около 9,15 тысячи тонн срезанных цветов и бутонов - вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 года. Основными странами - поставщиками цветочной продукции являются Нидерланды и Эквадор. Также крупные партии цветов ввозятся из Кении и Колумбии.

Как считают эксперты Национальной ассоциации цветоводов, для поддержки отрасли необходимы отмена НДС, увеличение таможенной пошлины для импорта с 5 до 15 процентов, а также включение производителей цветочной продукции в программу льготного инвестиционного кредитования. Такие меры, по мнению специалистов, остановят негативные тенденции в отрасли, снизят риск банкротства действующих комбинатов и принесут дополнительные средства в госбюджет.

Россия. располагающая колоссальным потенциалом цветоводства, импортирует ежегодно до 80 процентов цветов

По словам Андрея Лепехина, сегодня в России теплицами под розы занято примерно 200 гектаров. Для сравнения: в Голландии они занимают площадь порядка восьми тысяч гектаров.

- Проблема заключается в том, что отрасль не подпадает ни под какие субсидии. Ввели сельхозналог - следовательно, увеличилась себестоимость, но при этом никаких преимуществ мы не получили, - рассуждает Андрей Лепехин. - Мы относимся к сельскому хозяйству, но в любом документе о господдержке АПК обязательно есть примечание: кроме цветоводства. У нас нет льгот ни по электричеству, ни по газу. Мы не подпадаем под программы льготного кредитования. Но ведь, выращивая цветы, мы тоже занимаемся импортозамещением. Это деньги, которые могли бы оставаться в стране.

А ведь рынок сбыта в России, по данным ТАСС, занимает 15 процентов мирового потребления цветочной продукции. По словам Лепехина, речь идет о нескольких триллионах долларов.

Цветов на всех не хватает

Российские цветы ничуть не хуже импортных. Флористы любят отечественные розы, поскольку у местных по сравнению с привезенными издалека практически нет списания. Спектр сортов, представленных на рынке сегодня, тоже достаточно широк. По словам экспертов, линейка вполне коррелируется с поставками роз из того же Эквадора - порядка 100 сортов имеется в постоянной продаже, еще около 160 сортов тестируются. Цены, если посмотреть прайсы производителей, конкурентоспособны: стандарт в 60 сантиметров предлагают в среднем по 50 рублей.

Но цветочный рынок - это далеко не одни розы, хотя королева цветов, конечно, лидирует. И тут отечественные цветоводы пока не могут предложить большого разнообразия. Хотя попытки есть, и вполне успешные.

- Сегодня доля отечественных цветов на рынке растет, - считает флорист тульской компании "Цветков" Ольга Иванова. - Очень хорошую продукцию предлагают цветоводы из Краснодара. По ряду позиций импорт уже стараемся не брать. Тульские предприниматели выращивают просто роскошную альстромерию, эустому. По ценам российские цветы не дешевле, но зато свежее и отличного качества. Беда в том, что их мало, - на всех не хватает.

- В России есть тепличники, выращивающие цветы, и между ними практически нет конкуренции. Местные производили - это хорошо, но от импорта мы все равно не уйдем, - считает владелец сетевой компании "Клумба", специализирующейся на торговле цветами, Никита Герасимов. - Доля постепенно смещается в сторону российских производителей, но не быстро. Причина - в отсутствии коммуникаций между производителями и продавцами. Местные производители сами ищут, куда пристроить свой товар. Работают на свой страх и риск. В Голландии три поколения одной семьи выращивают 15 сортов хризантем, они знают, сколько могут произвести и где и сколько смогут продать. Отсюда ценовая конкуренция, несмотря на то что там все энергоносители и прочее дороже. У нас есть хорошие розы, хризантемы, но нет связки с торговлей. Нужен большой оптовый рынок, где были бы реальный сбыт и конкуренция. Пока же он у нас хаотичный - кто в лес, кто по дрова. Мы готовы работать с местными производителями, но у них нет стабильности выполнения заказов.

Есть определенный дефицит цветов, потребность в качественной отечественной продукции

По его словам, сегодня наблюдается определенный дефицит цветов и есть потребность в качественной отечественной продукции. На этом фоне, когда в Голландии локдаун, а в Эквадоре "все смыли дожди", российское цветоводство при поддержке - в том числе и с помощью создания торговых оптовых площадок - могло бы сделать определенный скачок.

Пошли в интернет

Пандемия, конечно, отразилась на цветочном бизнесе. Хотя эта отрасль и не была признана одной из наиболее пострадавших, но потери понесла существенные. В прошлом году из-за ограничений практически полностью остановилась розничная торговля цветами. А ведь это производство непрерывного цикла. Как поясняют цветоводы, куст той же розы растет шесть - восемь лет, за ним надо постоянно ухаживать, регулярно срезать, иначе теряется продуктивность.

Вместе с цветоводами потери понесли и флористы, и цветочные магазины. Цветы не товар первой необходимости - когда падают доходы, покупают хлеб, а не розы. К тому же практически не было свадеб, пышных юбилеев и прочих торжеств, которые, как правило, не обходятся без цветов.

Как и в других отраслях, торговля цветами пошла в интернет. По словам Никиты Герасимова, если розница в прошлом году просела, то онлайн-торговля показала резкий рост.

- Весь год мы искали пути, как заинтересовать покупателя. Рассказывали на своей страничке в интернете, как сохранять цветы, как подрезать, как сервировать стол с букетами. Сегодня интернет-магазины развиваются быстрее, чем продажи в торговых точках. Если поначалу уход в интернет был вынужденной мерой, то сейчас люди к этому уже привыкли. Ведь нет ничего проще: посмотрел, выбрал, заказал - и тебе привезли букет. Покупатель заказал цветы один раз, на пробу, понравилось - заказал вновь. Не надо никуда ходить. И нам выгодно: никаких дополнительных вложений, - поделилась Ольга Иванова.

Время сажать

Цветоводство - это не только букеты к празднику, но и выращивание растений в декоративных целях. Питомники не только выращивают розы на срезку, но и продают кусты для украшения наших садов. "Благоустройство без цветоводства невозможно", - заметил Андрей Лепехин.

Если раньше декоративные кусты и деревья привозились в основном из Европы, то сегодня в регионах появляется все больше питомников, специализирующихся именно в этом сегменте цветоводства. Дендролог из Нидерландов, с которым мы разговорились на одной из выставок ландшафтного дизайна, уверен, что у цветоводства в России есть хорошие перспективы. Такой вывод он делает из обозначившегося стремления благоустройства российских улиц и парков. Он почти 10 лет работает в одном из российских питомников и замечает растущий интерес к декоративным растениям. Поначалу это были частные сады, теперь же к ландшафтным паркам и скверам проявляют интерес и власти.

- По моему мнению, в России есть все возможности для развития этой отрасли. Сады с разноцветной листвой, многолетники, здоровые деревья и растения, дающие человеку хорошее настроение, силы и здоровый дух. В Нидерландах сады открыты для всех. Нет ограды, поэтому люди могут комментировать, говорить о растениях, что обычно всегда приятно. А в результате процветает и торговля растениями, - заметил дендролог.