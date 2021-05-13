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13.05.2021 21:15
Рубрика: Происшествия

Под Липецком мужчину избили в присутствии полицейского

Текст: Антон Валагин (Липецк)

Липецкие следователи начали проверку происшествия в Ельце, где мужчину избили под окнами администрации города на глазах сотрудника полиции.

На Кубани группу полицейских обвинили в избиении задержанного

Инцидент произошел на улице 9 декабря. Группа крепких мужчин в течение долгого времени избивала одного, он не сопротивлялся. Рядом стоял полицейский и не предпринимал попыток прекратить расправу. Очевидцы сняли происходящее на видео и разместили его в Сети.

- Устанавливается местонахождение участников инцидента, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям сотрудника полиции, находившегося на месте происшествия, - рассказала представитель регионального управления СКР Юлия Кузнецова.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область

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