Разлившаяся Волга подтопила дачные участки и дороги

Для улучшения гидрологической обстановки на Верхней Волге с 7 мая уменьшены сбросы с Рыбинского гидроузла, а с Нижегородского, наоборот, увеличены.

Посадка на речные трамвайчики и высадка с них превратились в сложный квест: трудности у дачников начинались уже на речном вокзале. Фото: Ирина Трофимова

Напомним, в конце апреля - начале мая река Волга (участок Горьковского водохранилища) от Рыбинска до Костромы, а вместе с ней и ее притоки вышли из берегов. К 5 мая оказались подтоплены более 400 дачных участков в Ярославской области, свыше 120 - в Костромской. Одну семью из трех человек, постоянно живущую в СНТ "Мономер" под Ярославлем, пришлось даже эвакуировать. Вода залила нижние ярусы набережных в Рыбинске и Ярославле, низководный мост, ведущий в село Устье Ярославского района. Высокий горизонт воды осложнил навигацию.

Со слов Варвары Мелентьевой, начальника отдела водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Ярославской области, сложившая ситуация - результат наложения "мощного дождевого паводка, вызванного обильными осадками, выпавшими в бассейне Верхней Волги, на окончание весеннего половодья".

- По данным Росгидромета, в результате выпадения интенсивных осадков с 24 по 26 апреля на реках - притоках Рыбинского водохранилища сформировались пики дождевых паводков на фоне повышенной водности рек, связанной с прохождением волны весеннего половодья. В связи с этим с 25 апреля возобновился рост бокового притока к водохранилищу и 27 апреля достиг существенных значений: 26 апреля - 5390 кубометров в секунду, 27 апреля - 6170 кубометров, - пояснила Варвара Мелентьева.

Специалист уточнила, что в связи с достижением нормального подпорного уровня Рыбинского водохранилища (101,81 метра по Балтийской системе) и дальнейшим ростом уровня воды в условиях интенсивного бокового притока было принято решение о форсировке Рыбинского водохранилища до 101,91 мБС, увеличении сбросного расхода до 4500 кубометров в секунду и далее - при достижении уровня воды в водохранилище отметки 101,91 мБС - в режиме транзитного пропуска поступающего притока, то есть с расходом, равным боковому притоку.

Зачастую, получая дачный участок на законных основаниях, человек может не знать, что его будущая собственность располагается в опасной зоне

Однако 5 мая представители оперативных штабов по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья и паводков Ярославской и Нижегородской областей провели совместное заседание и пришли к общему мнению, что для стабилизации обстановки требуются дополнительные меры.

- Принятых мер по стабилизации уровня Рыбинского водохранилища, которое функционирует в соответствии с рекомендациями межведомственной группы по регулированию режимов работы гидроузлов Волжско-Камского каскада, недостаточно, - заявил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов. - В Нижегородской области ситуация столь же сложная.

Как объяснил зампред правительства, при среднесбросных расходах Рыбинского гидроузла в объеме 4500 кубометров в секунду Нижегородский гидроузел работал в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе. Сбросный расход там составлял 6500 кубометров.

- В условиях обильных осадков в Ярославской области и формирования мощного дождевого паводка такой режим не учитывал объема бокового притока в Горьковское водохранилище, что приводило к повышению уровня воды в Волге и увеличению площади затопленных территорий. Поэтому в адрес Росводресурсов были подготовлены предложения об увеличении сбросных расходов с Нижегородского гидроузла и его переходе на транзитный режим работы, - сообщил Роман Колесов.

В итоге на заседании межведомственной группы по регулированию режимов работы гидроузлов Волжско-Камского каскада предложения, разработанные правительством Ярославской области, были приняты - с 7 мая сброс с гидроузла Рыбинского водохранилища снизили до 4000 кубометров в секунду, а сброс с гидроузла Горьковского водохранилища, наоборот, увеличили до 6700 . 200 кубометров в секунду.

Представитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Варвара Мелентьева при этом напомнила, что все территории, прилегающие к водоемам ниже отметок ОЯ (опасное явление) относятся к зонам подтопления и затопления, что при их освоении обязательно надо учитывать.

- Зачастую, получая такой участок на законных основаниях, человек может не знать, что его будущая собственность располагается в опасной зоне. Если здесь не было подтоплений или затоплений 10-30 лет, это не значит, что они однажды не произойдут. В таких случаях уместно говорить о страховании имущества на паводкоопасных территориях, - подчеркивает Варвара Мелентьева.

К слову, в начале февраля 2020 года из-за увеличенных сбросов с Рыбинского гидроузла и образовавшегося ледяного затора на изгибах Волги ниже Ярославля река тоже вышла из берегов, подтопив более 400 садовых участков. Владельцы пострадавшей недвижимости, рассказывают в садоводствах, с того момента стали активнее страховать имущество.

- У нас из 1300 участков подтоплено около 100, - рассказал председатель правления старейшего ярославского СНТ имени Мичурина Вячеслав Зайцев. - Это те, где вода подошла к домам и в дома, про грядки мы уж не говорим. Как в свое время здесь выделяли участки, не могу сказать, но сейчас они относятся к зоне подтопления. Сегодня мы оформляем акты о затоплениях, чтобы люди могли обратиться в страховые компании.

По словам Вячеслава Зайцева, после февральского потопа 2020 года один из садоводов, получивших страховую выплату, привез землю на участок, на полметра приподнял его и дом, благо участок расположен так, что соседям он своими действиями не помешал, и в этот раз проблем избежал.

Тем временем

После корректировки режимов работы гидроузлов Рыбинского и Горьковского водохранилищ гидрологическая обстановка начала стабилизироваться. На 8 мая, по данным правительства Ярославской области, в Волге у Рыбинска уровень воды снизился на 75 сантиметров, у Ярославля - на 15. С нижних ярусов набережных и части других затопленных территорий вода ушла, но уровень Горьковского водохранилища продолжает оставаться очень высоким.