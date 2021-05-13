Доктор Румянцев: Чрезвычайную ситуацию с демографией в стране решит увеличение финансирования здравоохранения

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д.Рогачева Александр Румянцев отметил, что увеличение бюджета на здравоохранение в два раза поднимет уровень медицины в стране и позволит улучшить демографическую ситуацию, которую ранее президент РФ Владимир Путин назвал чрезвычайной. На встрече с коллективом родильного дома №25 в столице он сказал:

"Выступая перед Федеральным собранием, президент России Владимир Путин назвал демографическую проблему в стране "чрезвычайной". Я уверен, что увеличение финансирования медотрасли в два раза позволит, если не решить, то улучшить ситуацию".

Доктор Румянцев отметил, что эта мера позволит повысить зарплаты врачам, младшему и среднему персоналу, улучшить медоснащение больниц, построить новые медучреждения, внедрить новые технологии. По его словам, это сделает медицину более доступной по всей стране.

"У меня есть возможности, опыт, знания, чтобы осуществить все эти позитивные изменения", - подытожил Румянцев.

Академика поддержал коллектив московского роддома №25. "То, что вы доложили, нам близко, и мы будем рады, если у вас это получится", - ответила заведующая филиалом "Родильный дом 25" Надежда Самоделова.

Родильный дом №25 - один из старейших родильных домов Москвы. Здесь проходит около пяти тысяч родов в год. У роддома №25 - один из самых низких уровней материнской, перинатальной и детской смертности.