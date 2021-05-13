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13.05.2021 12:40
Рубрика: Экономика

Самую длинную железнодорожную эстакаду в Москве запустят к осени

Текст: Ирина Огилько

В районе делового центра "Москва-Сити" строят самую длинную железнодорожную эстакаду. Сдать в эксплуатацию ее должны в сентябре 2021 года. Об этом сообщает столичный стройкомплекс.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Протяженность новинки составит 2 км. Эстакада соединит Киевское и Смоленское направление МЖД.

Сейчас уже возведены все опоры, на завершающую стадию вышел монтаж последнего пролета.

В июле планируется начать строить остановочные пункты ("Кутузовская", "Камушки", "Ермакова роща" и "Поклонная гора"), которые будут работать в составе Московского центрального диаметра-4. Остановка "Камушки" будет расположена прямо на эстакаде и свяжет пассажиропотоки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Деловой центр" и станции "Тестовская" МЦД-1.

Отметим, что эта эстакада станет 14 мостом, который пройдет над Шмитовским проездом в районе ТТК и станции метро "Шелепиха".

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