Самую длинную железнодорожную эстакаду в Москве запустят к осени

В районе делового центра "Москва-Сити" строят самую длинную железнодорожную эстакаду. Сдать в эксплуатацию ее должны в сентябре 2021 года. Об этом сообщает столичный стройкомплекс.

Протяженность новинки составит 2 км. Эстакада соединит Киевское и Смоленское направление МЖД.

Сейчас уже возведены все опоры, на завершающую стадию вышел монтаж последнего пролета.

В июле планируется начать строить остановочные пункты ("Кутузовская", "Камушки", "Ермакова роща" и "Поклонная гора"), которые будут работать в составе Московского центрального диаметра-4. Остановка "Камушки" будет расположена прямо на эстакаде и свяжет пассажиропотоки транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Деловой центр" и станции "Тестовская" МЦД-1.

Отметим, что эта эстакада станет 14 мостом, который пройдет над Шмитовским проездом в районе ТТК и станции метро "Шелепиха".