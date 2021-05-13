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13.05.2021 23:30
Рубрика: Экономика

Первые деньги

Студентам стало проще находить работу
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 104(8455)
Заработать первые деньги, набраться опыта и освоить различные профессии студентам московских вузов помогает проект "ВРаботе", в котором работодателей в последнюю очередь интересует отсутствие опыта у ребят. С помощью проекта уже больше 5 тысяч студентов нашли работу, всего же в числе его участников свыше 20 тысяч ребят, которым он помогает определиться с будущей профессией.

Сервис "ВРаботе" предназначен для студентов в возрасте от 16 до 25 лет. На главной странице сайта проекта они могут самостоятельно просматривать вакансии, а если указать там тип желаемой занятости, к примеру временная или стажировка, а также сферу работы, то в личные сообщения соцсети "ВКонтакте" ребята каждый день начинают получать актуальные предложения. Если вакансия заинтересовала, достаточно отправить заявку работодателю и дождаться от него приглашения на собеседование. "Независимо от вуза все студенты и выпускники сталкиваются с проблемой трудоустройства. У нас уже 20 тысяч активных пользователей, которые ежедневно получают предложения, участвуют в тренингах и общаются с работодателями. Помимо самих вакансий студенты знакомятся с брендами работодателей, узнают о карьерных возможностях", - рассказал "РГ" руководитель проекта Амир Сараков.

С помощью платформы студенты могут примерить вакансию менеджера, редактора или пресс-секретаря, аналитика или специалиста по работе с персоналом. В числе работодателей более 150 российских и международных компаний. Чаще всего в столице работодателями для студентов становятся компании из банковской сферы, IT, FMCG и других.

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