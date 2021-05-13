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13.05.2021 21:55
Рубрика: Власть

Собянин оценил итоги комплексного обновления детской хоровой студии "Весна" в СВАО

Текст: Анна Полтавцева

"В Москве в основном уже заканчивается мегапроект "Искусство - детям". Это самый крупный в мире проект по модернизации музыкального образования, 125 школ Москвы модернизированы. Обновлено оборудование, музыкальные инструменты, закуплено около 10 тыс. единиц всего. Проект подходит к концу. В течение одного года - двух лет будет закончен. И все музыкальные школы Москвы будут в таком современном, добротном виде с первоклассными инструментами. Так что любители музыки и ребята, которые любят заниматься музыкой, могут, конечно, учиться в достойных условиях", - такой вывод сделал мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев итоги капремонта музыкальной хоровой школы "Весна" в районе Южное Медведково на северо- востоке столицы.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин: В рамках проекта "Искусство - детям" привели в порядок 125 зданий школ искусств

В школе "Весна" учатся пению москвичи всех возрастов. Для малышей создано отделение раннего развития, где занятия проводятся в игровой форме и направлены на вовлечение детей в музыку, раскрытие их голосовых данных, музыкального слуха и чувства ритма. Затем ребята поют в хорах - их здесь восемь. Поют хором и их родители, выпускники школы.

Проект такого масштаба реализуется в Москве впервые. Во всех городских школах искусств создаются максимально комфортные условия для обучения и творчества. Интерьеры ДШИ оформляются в едином фирменном стиле. Дети получают возможность заниматься на качественных профессиональных музыкальных инструментах, включая концертные рояли.

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