Собянин представил знаковые объекты программы "Мой район" на северо-востоке Москвы

"Как и в прошлые годы, большинство проектов создания качественной городской среды мы планируем реализовать в жилых районах. В 2021 году в программу "Мой район" включено благоустройство более 100 небольших парков, скверов и жилых территорий. О некоторых из них - в этом и следующих постах", - пишет мэр.

В частности, в Южном Медведково город приведет в порядок межшкольный стадион в Ясном проезде, д. 10 и прилегающую территорию, на которой расположено пять школ и детских садов". Сейчас, по его мнению, эта территория выглядит "не очень".

"На стадионе отремонтируем футбольное поле и хоккейную коробку. Обустроим площадки для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис. Сделаем полосу препятствий, установим спортивные тренажеры и раздевалку. Высадим больше 3 тысяч деревьев и кустарников", - рассказал Собянин.

На прилегающей территории, по его словам, появятся современные детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки и скамейки для отдыха. Подождать ребенка, выходящего из школы, можно будет в уютных зонах ожидания.