Собянин: В рамках проекта "Искусство - детям" привели в порядок 125 зданий школ искусств

За последние годы в столице приведены в порядок 125 зданий школ искусств. Сделано это рамках проекта "Искусство - детям". Одну из них, расположенную на северо-востоке города, в проезде Дежнева, 3, осмотрел в четверг, 13 мая, после капитального ремонта мэр Москвы Сергей Собянин.

Поздравляя педагогов и учащихся с окончанием работ, глава города сказал: "Наша знаменитая хоровая школа "Весна" после пары лет мучений празднует, по сути дела, новоселье. Ремонт позади, заканчивается комплектация оборудованием. Я думаю, к 1 сентября дети уже придут в новые классы с новым оборудованием".

Эта школа и в самом деле хорошо известна не только в нашей стране, но и за рубежом. Ее ученики регулярно становятся лауреатами международных и всероссийских конкурсов, грантов мэра Москвы. А детский хор "Весна" им. А.С. Пономарёва был неоднократным победителем конкурса "Гран-При Европа", конкурса Европейского радиовещательного союза "Let the Peoples Sing" и целого ряда других. Выросла же эта школа из обычного детского хорового кружка, созданного в 1964 году. Через несколько лет он превратился в детскую хоровую студию "Весна", а затем - в музыкальную школу, спустя всего десятилетие получившую официальный статус хоровой. Произошло это благодаря усилиям выдающегося педагога и музыканта Александра Пономарёва, который и стал ее первым директором. После смерти основателя школе присвоили имя Пономарёва, а в 2015 году установили его бронзовый монумент перед зданием "Весны". Преемником маэстро и художественным руководителем школы стала ее выпускница - лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения Надежда Аверина.

Уникальность этой школы состоит еще и в том, что здесь поют все. Для малышей создано отделение раннего развития. Занятия с ними проводятся в игровой форме, цель их - увлечь детей музыкой, раскрыть их голосовые данные, музыкальный слух и чувство ритма. Затем в зависимости от возраста и музыкальных способностей ребята становятся участниками одного из восьми школьных хоров школы, самый известный из которых - старший хор или детский хор "Весна" им. А.С. Пономарёва. Поют в хоровых коллективах "Весны" и взрослые - выпускники школы и и родители учащихся. Места же хватает всем. За 56-летнюю историю "Весна" сменила несколько адресов. Находилась в полуподвале одного из ЖЭКов, ютилась в нескольких комнатах маленького детсада. Зато теперь у нее свой собственный дом. Типовое трехэтажное школьное учителя, родители и сами дети превратили в настоящий музыкальный центр с просторными учебными классами, тремя концертными залами, зимним садом, музеем музыкальных инструментов и многим другим, что придает ему ни с чем не сравнимую атмосферу.

А сейчас для школы еще и закупаются самые лучшие музыкальные инструменты: пять роялей, электроскрипки, синтезатор и цифровые пианино, электронный орган, народные инструменты, мольберты и многое другое. И такое поистине второе рождение получила не только "Весна", а в общей сложности 125 школ искусств города, напомнил Собянин. Остается добавить, что проект такого масштаба реализуется в Москве впервые. Во всех городских школах искусств создаются максимально комфортные условия для обучения и творчества. Интерьеры их зданий оформляются в едином фирменном стиле. И до конца этого года и в течение 2022- го новый облик приобретут еще 29 зданий школ искусств, которые ждет также капитальный ремонт и обновление всей материальной базы.