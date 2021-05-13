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13.05.2021 14:36
Рубрика: Власть

Столичные чиновники отчитались о своих доходах за 2020 год

Текст: Любовь Проценко

Более 9 тысяч государственных гражданских служащих столицы отчитались о своих доходах и расходах за прошлый год.

Фото: iStock
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Как отмечает официальный портал мэра Москвы, в преддверии декларационной кампании Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города провел методическую работу, направленную на минимизацию нарушений антикоррупционного законодательства среди государственных гражданских служащих при подаче сведений о доходах.

Декларационная кампания завершилась 30 апреля. Сейчас кадровые службы органов исполнительной власти города Москвы вместе с этим ведомством анализируют поступившие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих и членов их семей. По результатам анализа будет дана оценка соблюдения требований антикоррупционного законодательства служащими.

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