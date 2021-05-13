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13.05.2021 10:48
Рубрика: Происшествия

Суд вынес приговор бойцам ММА Сосновскому и Гладкову за похищение человека

Текст: Иван Егоров
Никулинский суд Москвы приговорил пятерых жителей столицы Руслана Маматкулова, Андрея Козлова, Ильдара Салахотдинова, Дмитрия Сосновского и Александра Гладкова к длительным срокам за похищение человека. Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, в зависимости от роли и степени участия они осуждены за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а также вымогательстве и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

С учетом позиции гособвинителя Никулинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Маматкулова к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Сосновского и Гладкова - к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Козлову и Салахотдинову суд назначил 4 года лишения свободы общего режима.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Дмитрий Сосновский и Александр Гладков - известные бойцы смешанных единоборств ММА. В карьере Сосновского была даже победа над Александром Емельяненко в 2014 году. Однако их спортивная карьера прекратилась в 2019 году.

По версии следствия, 22 октября 2019 года осужденные с другими соучастниками около одного из домов по Мичуринскому проспекту встретились с ранее знакомым предпринимателем и предложили проследовать с ними для беседы, но коммерсант отказался. После этого Маматкулов с сообщниками, применяя физическую силу, против воли мужчины поместили его на заднее сиденье своего автомобиля Toyota Land Cruiser и перевезли в офис.

Там, по версии следствия, они начали угрожать бизнесмену вплоть до убийства и потребовали отказаться от возврата долга их знакомому в 400 тысяч рублей. Двое обвиняемых нанесли ему не менее 10 ударов руками и ногами, после чего провели удушающий захват, от которого бизнесмен начал терять сознание.

Когда сообщники на время покинули помещение, мужчине удалось сбежать и обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Однако сами бойцы ММА заявляли, что лишь вызывали мужчину на разговор в офис и спокойно поговорили с ним, а заявление о похищении он написал уже якобы спустя несколько недель.

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