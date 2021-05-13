В Красногорске мошенники пытались похитить у бизнесмена 19 млн рублей

Аферисты предлагали предпринимателям услуги по регистрации нежилых помещений в Москве. Вернее, по устранению бюрократических препятствий, связанных с таким оформлением.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что за свою помощь мошенники потребовали от руководителя коммерческой компании 250 тысяч долларов США. При этом они заведомо не имели реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Мошенники предполагали, получив деньги, просто исчезнуть.

Их задержали сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Красногорск в момент передачи муляжа денег в помещении одной из кредитных организаций.

Один из мошенников взят под стражу, со второго взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.