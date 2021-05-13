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13.05.2021 08:47
Рубрика: Происшествия

В Красногорске мошенники пытались похитить у бизнесмена 19 млн рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Аферисты предлагали предпринимателям услуги по регистрации нежилых помещений в Москве. Вернее, по устранению бюрократических препятствий, связанных с таким оформлением.

Фото: МЧС
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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что за свою помощь мошенники потребовали от руководителя коммерческой компании 250 тысяч долларов США. При этом они заведомо не имели реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства. Мошенники предполагали, получив деньги, просто исчезнуть.

Их задержали сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городскому округу Красногорск в момент передачи муляжа денег в помещении одной из кредитных организаций.

Один из мошенников взят под стражу, со второго взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Красногорск

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