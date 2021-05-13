В московском метро досрочно откроют участок "салатовой" ветки

Участок Люблинско-Дмитровской линии московского метро, закрытый для строительства Большого кольца, запустят раньше запланированного срока. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

Поезда между "Волжской" и "Дубровкой" вновь запустят уже 14 мая, то есть на 10 дней раньше обозначенной даты. Как подчеркнули в департаменте транспорта, строители смогли закончить работы раньше срока, все технологии и меры безопасности при этом были соблюдены.

"Старались, чтобы все в дни ограничений работало штатно. Во время закрытия мы обновляли инфраструктуру на участке: провели выправку 5 километров пути, ремонт на станциях, генеральную уборку", - отметил Максим Ликсутов.