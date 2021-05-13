В Москве найдено оружие Второй мировой

В Москве найдены новые исторические артефакты, включая посуду и аптечные флаконы. Археологи передали находки в реставрационные мастерские. После восстановления предметы старины отправятся в музейные фонды.

В траншее на Малой Семеновской улице археологи отыскали штык-нож от самозарядной винтовки Токарева образца 1940 года. По мнению историков, его могли произвести на одном из трех заводов: в Туле, Ижевске или Коврове. Поскольку находка дожила до наших дней не в самом лучшем виде, еще предстоит детальное обследование: нужно удалить ржавчину и попытаться разглядеть производственную метку. Ножны, в которых хранилось оружие, были сделаны не в Советском Союзе, отмечают в департаменте культурного наследия Москвы. Предполагается, что их произвели в Европе для штык-ножей, которые использовались армией Германии и их союзниками во время Второй мировой войны. В СССР ножны могли попасть уже после победного 1945 года.

А в одном из домов в Пересветовом переулке, где рабочие прокладывали коммуникации, найден еще один "привет" из прошлого. "В мастерские для изучения и реставрации переданы фрагменты фарфоровой и фаянсовой посуды начала ХХ века, а также аптечные пузырьки конца XIX-начала ХХ века, - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - После того как их приведут в порядок, они отправятся в один из музеев столицы". Аптечные пузырьки, а их три, сделаны из прозрачного и зеленого стекла. Они не относятся к каким-либо торговым маркам, а представляют собой типовую фармацевтическую тару. Вместе с ними найдены также фрагменты фаянсового молочника и фарфоровых чаш.

Исторически местность, где были обнаружены артефакты, связана с церковью Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове и Симоновым монастырем. Не исключено, что посудой и аптечными склянками пользовались представители монастыря.

В прошлом году, напомним, в Москве археологи нашли более 15 тысяч артефактов. Многие из них после реставрации отправляются в музеи, но прежде проходят через реставрацию. Она может длиться от недели до нескольких лет - все зависит от состояния находки. Например, сейчас мастера восстанавливают конскую скребницу XVII века, обнаруженную недавно на улице Петровка. Это железная щетка с тупыми зубьями для чистки и расчесывания лошадей. По мнению историков, раньше на этой улице находилась конюшня.