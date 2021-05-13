В Москве приезжий разбойник ограбил кредиторскую контору

Разбойное нападение произошло на Рязанском проспекте в одной из микрофинансовых организаций.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что 34-летний ранее судимый безработный мужчина зашел в офис и, угрожая канцелярским ножом, отобрал у перепуганной работницы этой конторы деньги - пять тысяч рублей.

Его задержали сотрудники уголовного розыска. Кстати, судим был этот человек за точно такое же преступление. Налетчик взят под стражу. Теперь он может вновь сесть в тюрьму уже на 10 лет.