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13.05.2021 09:57
Рубрика: Происшествия

В Москве ребенок выжил после падения с пятого этажа

Текст: Наталья Козлова

Московское подразделение Следственного комитета разбирается с тем, как маленький ребенок мог выпасть из окна пятого этажа дома на юге столицы. Идет доследственная проверка.

Годовалый ребенок выпал из окна в Москве

Старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что вечером 12 мая 2021 года мальчик 2016 года рождения забрался на подоконник и, открыв окно, облокотился на установленную москитную сетку. Под весом ребенка сетка сломалась, и мальчик выпал из окна. Его отвезли в больницу.

Иванова сказала, что по итогам проверки будет принято решение - возбуждать уголовное дело или нет.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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