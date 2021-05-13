В Москве стартовал новый набор в бесплатную школу нянь

Школа нянь - уже давно полюбившийся москвичам образовательный проект, где каждый желающий может получить все необходимые знания по развитию детей и уходу за ними. Занятия в очной форме проходят в центре "Моя карьера", в заочной - в формате вебинаров. В общей сложности курс состоит из 100 учебных часов. Студенты изучают основы возрастной психологии, современные методики раннего развития, теорию поколений, основы работы с особенными детьми. Все участники проекта проходят практику в семьях или детских комнатах, выполняют домашние задания и сдают экзамены.

В пятом потоке особое внимание будет уделено занятиям по экстренной медицинской помощи. "Этот курс ведут сотрудники столичной станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова, - рассказала автор образовательной программы, руководитель сервиса "Бабушка на час" Наталия Линькова. - Они учат наших студентов распознавать первые признаки серьезных болезней у детей. Также слушатели курса, например, смогут отработать технику сердечно-легочной реанимации и освоят правильное выполнение приема Геймлиха". Няням-выпускницам школы уже доводилось применять эти знания на практике. Одна из участниц проекта смогла вовремя распознать у своего подопечного первые признаки развития менингококковой инфекции. Ребенка доставили в больницу, и его жизнь была спасена.

Занятия организованы на средства гранта "Москва - добрый город" и при поддержке департамента труда и социальной защиты населения. Записаться на курсы можно по ссылке.