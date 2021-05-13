В Москве завершен отопительный сезон

В Москве отключили теплоснабжение во всех 74 тыс. зданий, среди которых свыше 34 тыс. жилых домов. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Одно из основных направлений - проведение гидравлических испытаний. Они позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации. На время испытаний производится временное отключение горячего водоснабжения. Отремонтированы будут 45 районных тепловых станций и 10 тыс. центральных тепловых пунктов, 97 малых котельных. Проведут диагностику всех 17 тыс. км теплосетей, в том числе более 8,6 тыс. км магистралей.

Как ранее сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков, все работы будут завершены до сентября.