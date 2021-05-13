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13.05.2021 12:04

Вывести на чистую...

В регионах реконструируют системы водоподготовки
Текст: Мария Кулешова (эксперт-биохимик)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 103(8454)
Согласно анализу Счетной палаты, 40 процентов россиян употребляют неочищенную воду. Употребляя ее, люди рискуют получить множество проблем со здоровьем, включая бактериальные и вирусные заболевания. Поэтому фильтрация самого необходимого базового ресурса остается ключевым вопросом для региональных властей, а системы очистки в жилых комплексах - преимуществом на рынке недвижимости.

До конца 2024 года 83 субъекта РФ получат качественную питьевую воду. Для этого в регионах возведут и реконструируют централизованные системы очистки и водоподготовки. На эти цели из федерального бюджета выделят более 400 миллиардов рублей. Но несмотря на солидный алгоритм муниципальной очистки воды до потребителей она доходит не кристально чистой по причине неудовлетворительного состояния труб. Поэтому во многих жилых комплексах обязательным условием является наличие многоступенчатой системы очистки воды. К примеру, в ЖК Barkli Park установлена система водоочистки, которая позволяет удалять из воды растворенные органические и хлорорганические соединения, соли тяжелых металлов. Это позволяет снизить жесткость воды в четыре раза - до стандартов Всемирной организации здравоохранения.

Фото: iStock
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Чистая питьевая вода - одно из главных преимуществ современной недвижимости. Для этого необходима особая система фильтрации, где жидкость проходит сначала механическую очистку, потом процедуру обезжелезивания, удаления хлора и сероводорода, а после - дезинфекцию. При установке дополнительных фильтров в квартирах возможно обогащение питьевой воды минералами - магнием и цинком, которые благоприятно влияют на нервную систему, позволяют сохранить здоровье и молодость, сбалансированный уровень pH и избавляют от проблем с лишним весом.

Однако для комфортного проживания в жилом комплексе требуется не только питьевая, но и техническая вода. Она используются для уборки мест общего пользования, облагораживания территории, полива зеленых насаждений. Этот вид воды тоже требует очистки, так как изначально содержащиеся в ней соли могут сократить срок службы оборудования котельной, вызвать преждевременную коррозию труб и отопительной системы. Помимо этого нефильтрованная техническая вода может нанести вред и бытовым приборам: стиральным машинам или отпаривателям.

Умное потребление воды подразумевает использование различных ее видов для разных целей

Умное и экономичное потребление воды подразумевает использование различных ее видов для разных целей: вода для посудомоечных машин не должна оставлять соляных разводов на посуде, в душевой - должна быть не слишком жесткой, а в кухне - вкусной и полезной для употребления. На каждом этапе застройщик может установить систему фильтрации, которая будет выполнять конкретные задачи.

Фильтры бывают разного вида, размера и принципа действия. Например, некоторые аппараты заодно обогащают воду цинком и магнием для укрепления иммунной системы человека, другие - смягчают жесткую воду, очищают ото всех основных содержащихся в ней вредных примесей и уменьшают накипь.

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