В Смоленске шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой

Шесть человек доставлены в больницу после столкновения развозного грузовичка и маршрутного такси в Смоленске.

Авария произошла около 7.40 на перекрестке улиц Верхний Волок и Соболева. Фургон Volkswagen T4 c 48-летним мужчиной за рулем врезался в микроавтобус "ГАЗель" с пассажирами, управлял которым 65-летний водитель.

После удара маршрутка опрокинулась на бок, пострадал еще как минимум один автомобиль.

- Шесть пассажиров маршрутного такси доставлены в больницу скорой медицинской помощи на осмотр, - рассказали в пресс-службе УМВД по региону.