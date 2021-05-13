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13.05.2021 18:28
Рубрика: Культура

Валентин Урюпин станет главным дирижером "Новой оперы"

Текст: Наталья Лебедева

В Московском театре "Новая опера" им. Е. В. Колобова в будущем 31-м сезоне появится новый главный дирижер - Валентин Урюпин. С ним коллектив театра намерен выйти на высший международный уровень.

Фото: Предоставлено Нижегородским Театром оперы и балета имени А.С. Пушкина
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По словам директора театра Антона Гетьмана, перед коллективом стоят амбициозные задачи. Уже запланированы премьеры и сложные симфонические программы под руководством нового главного дирижера.

В настоящее время талантливый кларнетист, обладатель множества наград, среди которых и премия президента РФ для молодых деятелей искусства "за вклад в развитие отечественного музыкального искусства", Валентин Урюпин является худруком и главным дирижером Ростовского академического симфонического оркестра.

Для него приход в театр "Новая опера" - важный шаг. "Я очень рад прийти в театр с такой репутацией, с такой философией, основанный большим дирижером, и предвижу радость творчества и тяжелый труд в ближайшие годы", - приводит слова Урюпина ТАСС. Он очень надеется на крепкий коллектив театра и верит, что сможет "разжечь огонь", который есть в этом театре, еще сильнее.

Нынешний главный дирижер "Новой оперы" Александр Самоилэ также продолжит сотрудничество с театром как дирижер.

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