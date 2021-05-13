Беларусь и Сахалинская область подписали перспективный план сотрудничества

Статистика, которая, как известно, знает почти все, утверждает, что на машине путь из Минска до Южно-Сахалинска занимает около двухсот часов. Но партнеры Союзного государства при каждой очередной встрече не забывают напомнить, что для деловых людей у времени абсолютно иное измерение. Проще говоря: для бизнес-партнеров это расстояние - все равно, что рукой подать.

Об этом можно судить, утверждают эксперты, и по плану мероприятий на ближайшие два года, которые только что подписаны между Беларусью и Сахалинской областью. Он включает в себя солидный пакет соглашений между правительствами о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

С белорусской стороны, информирует БЕЛТА, документ подписал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, а с российской - заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев. Во время заседания рабочей группы, уточняет агентство, которое состоялось в режиме видеоконференции, были обсуждены перспективы увеличения поставок продовольственных товаров, сельскохозяйственной, карьерной, пассажирской, дорожно-строительной техники, лифтового оборудования и других видов продукции.

А для ознакомления с современными достижениями белорусского агропромышленного комплекса Крупко пригласил российских коллег поучаствовать в мероприятиях выставки "Белагро", которая состоится в белорусской столице с 1 по 5 июня.

Словом, белорусская сторона готова к дальнейшему активному взаимодействию с российским регионом по различным направлениям, представляющим взаимный интерес. Ведь за прошедшее время общими усилиями уже удалось реализовать ряд масштабных проектов. По белорусским технологиям построена молочно-товарная ферма в АО "Совхоз Корсаковский" на тысячу голов крупного рогатого скота, возведен агрогородок с 50 одноэтажными трехкомнатными домами, заложен даже фруктовый сад.

Серьезный потенциал, в частности, видится коллегам и во взаимодействии торгово-промышленных палат: организации онлайн-переговоров, проведении выставок, семинаров и налаживание прямых связей между деловыми кругами, поясняет агентство.