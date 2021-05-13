МегаФон предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связь

Новости

Синхронистки Ромашина и Колесниченко взяли "золото" на чемпионате Европы 12:45
Россиян предупредили о рекордной за сто лет жаре 12:42
Самую длинную железнодорожную эстакаду в Москве запустят к осени 12:40
Садовничий: Прожить на нынешнюю стипендию аспиранту нереально 12:32
Матвиенко призвала давать молодым ученым служебное жилье или льготную ипотеку 12:29
В московском метро досрочно откроют участок "салатовой" ветки 12:28
В Москве госпитализирован актер Евгений Сытый 12:25
В Ленобласти подросток погиб, спасая тонущего друга из Невы 12:11
Матвиенко заявила о сокращении "утечки мозгов" из России 11:59
В Пенсионном фонде напомнили россиянам о прибавке к пенсии 11:58
КС Польши рассмотрит вопрос о соотношении законодательства страны и ЕС 11:57
В мае изменится расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД 11:35
Врач объяснил связь коронавируса и вспышки "черной плесени" в Индии 11:24
Оперштаб: Еще 2 643 пациента вылечились от COVID-19 в Москве 11:23
В Тюмени придумали облачный сервис для учителей и школьников на удаленке 11:14
Отставные американские генералы написали открытое письмо с критикой власти 11:11
В Екатеринбурге проверят "скорую" после смерти мужчины с астмой 11:07
В Тюмени во дворе дома обстреляли людей 11:02
Армия Израиля готовится к наземной операции в секторе Газа 10:53
Рубль растет к евро и доллару 10:47
В Москве завершен отопительный сезон 10:46
Звезда "Мортал Комбата" сыграет в американском ремейке "Иронии судьбы" 10:44
В Смоленске шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой 10:41
На американском сегменте МКС сломалась система получения воды 10:34
Имя белой медведице в Московском зоопарке выберут в соцсетях 10:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
13.05.2021 12:01

МегаФон предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связь

МегаФон предоставил постоянно действующую скидку на связь пенсионерам во всех регионах России. Любой тариф основной линейки #БезПереплат можно подключить со скидкой 20 процентов. Условия тарифов позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и совершать внутрисетевые звонки даже при отрицательном балансе.

"Около 60 процентов абонентов пенсионного возраста в сети МегаФона - владельцы смартфонов, активно использующие возможности мобильного интернета. Самые популярные ресурсы у этой категории абонентов - WhatsApp, Одноклассники и YouTube. Мы не ограничиваем абонентов определенным льготным тарифом, а даем возможность подключить со скидкой 20 процентов любой тариф из линейки #БезПереплат с учетом индивидуальных особенностей потребления - с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи - звонки на все номера МегаФона и общение в мессенджерах бесплатно даже при нулевом балансе", - отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В декабре возможность общаться со скидкой получили абоненты из Москвы, предложение оказалось востребованным и сейчас запущено во всех регионах. Воспользоваться скидкой могут действующие и новые абоненты МегаФона, как граждане пенсионного возраста, так и досрочно вышедшие на пенсию.

Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Независимо от выбранного тарифа, мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца. В случае, если абонент не израсходовал часть минут и гигабайт из пакета, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент.

Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне МегаФона. Весь процесс займёт не более 15 минут. По одному пенсионному удостоверению можно подключить только один абонентский номер.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Мегафон"

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы ДФО ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Лавров: США и ЕС стремятся навязать другим странам свои правила игры
Всемирный банк признал денежные переводы из России самыми выгодными
IT-гигантов обяжут открывать филиалы в РФ
Поездка в детский лагерь по программе кешбэка будет возможна до 15 сентября
Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp об уязвимости данных