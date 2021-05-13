Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко представил новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Документ состоит из трех разделов, охватывающих развитие отраслевой инфраструктуры, повышение доступности услуг и совершенствование управления в этой сфере.

Максимум, который зачастую могут до сих пор предложить дальневосточные регионы туристам, - "дикий" отдых в палатках. Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости

Все три комплекса имеют огромное значение для туристической отрасли на Дальнем Востоке. Но, пожалуй, главную позицию сегодня занимает инфраструктура. Точнее - ее отсутствие. Именно по этой причине регионы ДФО при всех их исключительных природных красотах часто оказываются в конце рейтинга сферы гостеприимства.

Не может реализовать все свои возможности даже Приморский край, с его достаточно большим въездным турпотоком. Куда ни кинь - всюду клин: в регионе не хватает грамотно обустроенных памятных мест, удобных пляжей, прогулочных судов, причалов, комфортабельных домиков отдыха, гостиниц, ориентированных на туристов магазинов, туалетов. Здесь мало экскурсоводов, в том числе со знанием иностранных языков.

- Несмотря на мою страстную любовь к вашему региону хочу сказать, что сервис и инфраструктура - не ваши сильные стороны. Красота природы, моря, потрясающая еда многое компенсируют, но я понимаю людей, которые хотят большего комфорта, - подчеркнула побывавшая в апреле во Владивостоке литературный критик и журналист Галина Юзефович.

Коронавирусные ограничения привели к тому, что в 2020 году Приморье посетило на 86 процентов гостей меньше, чем в 2019-м. Сказалось и закрытие границ: край - транзитная территория, и жители многих регионов рассматривают его как возможность выезда в Китай. Туристический рынок потерял восемь миллиардов рублей и показал минус 78,2 процента по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Однако в массе своей туркомпании выжили. А прошлым летом были заполнены все турбазы на побережье. В основном благодаря верным теплому Приморью соседям-дальневосточникам. Из остальных регионов России не очень-то стремятся на отдых сюда. Возможно, это только пока.

Когда в 2020 году начались разговоры о появлении в России отраслевого нацпроекта, казалось, что затеян он не вовремя - в самый разгар пандемии. Но стало понятно: промедление отозвалось бы слишком большими потерями. И сейчас можно рассчитывать, что настоящее развитие сферы туризма только начинается. Правительство планирует направить до 2030 года на мероприятия нацпроекта 529 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 72 миллиарда - из региональных средств. До презентации документа губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании комиссии Государственного совета РФ высказал сформированное на основе пожеланий регионов предложение продлить до 2024 года программу туристического кешбэка.

- Это поможет увеличить турпоток в Приморье. Многие дальневосточники выбирают наш регион местом отдыха. Но пока у нас еще не совсем совершенная инфраструктура, нет дорог к популярным местам в Хасанском районе, Находкинском городском округе, в целом по побережью. Предложенный президентом механизм позволит развивать туристические базы и соответствующую инфраструктуру, - сказал он.

Власти региона выступают за введение и налоговых льгот для туристической отрасли (чтобы на высвобожденные средства развивать инфраструктуру), и …выездного сбора для отправляющихся на отдых за рубеж россиян. Последнее предложение Олега Кожемяко удивило многих. Уже через сутки в соцсетях можно было встретить такую реакцию: "Не лучше ли придумать, как помочь местному туризму стать привлекательным и доступным?".

Между тем владельцы крохотных турбаз или гостевых домиков в популярной у отдыхающих Андреевке в Хасанском районе тоже создают инфраструктуру по мере своих финансовых сил. Кто-то к летнему сезону еще одно строение возводит, кто-то веранду в уже существующих домах сооружает, кто-то воду и канализацию тянет, чтобы туристы уже не ходили по надобности "до ветру". Другое дело, что не у всех есть эти возможности, да и принципиально такие инвестиции тур­инфраструктуру не улучшат. К тому же далеко не все хозяева турбаз хотят вкладывать средства. Зачем? И так в короткий пляжный сезон базы не пустуют.

В других дальневосточных регионах проблем с развитием туристической инфраструктуры ничуть не меньше.

- Запросы на отдых в Бурятии среди россиян очень большие, но удовлетворить их мы не можем: не хватает комфортабельных круглогодичных мест размещения, - признает министр туризма республики Мария Бадмацыренова.

В то же время региональные власти пытаются помочь развитию отрасли. Как могут, конечно. Например, в рамках подготовки к летнему сезону правительство Бурятии выделит 19,9 миллиона рублей на благоустройство притягательных для туристов территорий в 11 районах.

На необычные меры пошли в Камчатском крае. Хороших мест размещения здесь крайне мало. Поэтому власти решили сделать открытой правительственную базу отдыха "Сыпучка". Раньше она принимала делегации и становилась местом проведения конференций. Теперь попасть туда смогут все желающие.

- Сейчас над этой концепцией работаем, необходимо продумать организационно-правовую форму, - рассказал руководитель аппарата губернатора и правительства региона Сергей Меркулов.

В Сахалинской области решили позаботиться не только о комфортном проживании туристов, но и о презентабельном виде достопримечательностей, которые им предстоит увидеть. Островитяне провели субботники на популярных туристических маршрутах. Привести их в порядок в кратчайшие сроки поручил губернатор Валерий Лимаренко, чтобы "сахалинцы и гости региона могли отдыхать в чистоте и комфорте".

Прямая речь

Зарина Догузова, руководитель Ростуризма:

- В нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства" заложена ключевая мера, которая никогда не применялась в отрасли, - создание туристических мастер-планов именно целых территорий, а не отдельных кластеров. На данный момент выделено 12 таких макротерриторий, которые должны стать туристическим каркасом страны. В этом году уже начинаем делать три мастер-плана - Крым, включая Севастополь, Золотое кольцо и Дальний Восток.